Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ζόχραν Μαμντάνι Άρσεναλ Νέα Υόρκη Μουσουλμάνοι Γιορτή

Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δηλωμένος οπαδός των Κανονιέρηδων, πήγε σε μουσουλμανική γιορτή φορώντας τελετουργική ρόμπα στα χρώματα της φανέλας τoυς με αφορμή την κατάκτηση της Premier League

Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τα βλέμματα επάνω του τράβηξε για ακόμη μια φορά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντάνι, που πήγε σε μουσουλμανική γιορτή φορώντας τελετουργική ρόμπα (thobe) στα χρώματα φανέλας της Άρσεναλ.

Συγκεκριμένα, ο Μαμντάνι φόρεσε τη ρόμπα που ήταν στα χρώματα της μπλε φανέλας των Κανονιέρηδων που κατέκτησαν πριν λίγες μέρες τη φετινή Premier League στη Βρετανία, στην γιορτή που γίνεται στη μνήμη του προφήτη Έιντ Αλ Άντχα, σε δημόσιο χώρο στο Μπρονξ, παρουσία χιλιάδων Νεοϋορκέζων ομόθρησκών του.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόκρης είναι δηλωμένος οπαδός των Λονδρέζων και δεν παρέλειψε να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο την κατάκτηση του τίτλου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
mamdani_arsenal


Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες


Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες


Δείτε την ανάρτηση του Ζόχραν Μαμντάνι


Κλείσιμο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης