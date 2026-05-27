Ο Μαμντάνι συμμετείχε σε μουσουλμανική γιορτή στο Μπρονξ ντυμένος στα χρώματα της Άρσεναλ, βίντεο και φωτογραφίες
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δηλωμένος οπαδός των Κανονιέρηδων, πήγε σε μουσουλμανική γιορτή φορώντας τελετουργική ρόμπα στα χρώματα της φανέλας τoυς με αφορμή την κατάκτηση της Premier League
Τα βλέμματα επάνω του τράβηξε για ακόμη μια φορά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντάνι, που πήγε σε μουσουλμανική γιορτή φορώντας τελετουργική ρόμπα (thobe) στα χρώματα φανέλας της Άρσεναλ.
Συγκεκριμένα, ο Μαμντάνι φόρεσε τη ρόμπα που ήταν στα χρώματα της μπλε φανέλας των Κανονιέρηδων που κατέκτησαν πριν λίγες μέρες τη φετινή Premier League στη Βρετανία, στην γιορτή που γίνεται στη μνήμη του προφήτη Έιντ Αλ Άντχα, σε δημόσιο χώρο στο Μπρονξ, παρουσία χιλιάδων Νεοϋορκέζων ομόθρησκών του.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόκρης είναι δηλωμένος οπαδός των Λονδρέζων και δεν παρέλειψε να γιορτάσει με τον δικό του τρόπο την κατάκτηση του τίτλου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε την ανάρτηση του Ζόχραν Μαμντάνι
NYC Mayor @ZohranKMamdani is wearing an @Arsenal tbobe to offer Eid-al-Adha Prayer.... He is still celebrating Arsenal's Premier League win after 22 years#ZohranMamdani #EidulAdha2026 #ArsenalFC #PremierLeaguepic.twitter.com/PRgutQANJi— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) May 27, 2026
Eid Mubarak!— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) May 27, 2026
Today as we honor Prophet Ibrahim, Eid al-Adha reminds us that sacrifice is not a burden. It is an opportunity to see ourselves as part of something larger. To extend a hand to those who need it most.
I am honored to be New York City's first Muslim Mayor and I am… pic.twitter.com/aDLiDcxFLs
