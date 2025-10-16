Λήγει αύριο η σύντομη εκεχειρία Πακιστάν - Αφγανιστάν: Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Καμπούλ, λέει το Ισλαμαμπάντ
Λήγει αύριο η σύντομη εκεχειρία Πακιστάν - Αφγανιστάν: Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Καμπούλ, λέει το Ισλαμαμπάντ
Οι δύο πλευρές αποφάσισαν χθες κατάπαυση πυρός διάρκειας 48 ωρών - 40 άμαχοι Αφγανοί σκοτώθηκαν την Τετάρτη σε συγκρούσεις στα αφγανοπακιστανικά σύνορα
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα, δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός με το Αφγανιστάν, ότι η διάρκειά της εξαρτάται από την Καμπούλ καθώς «η μπάλα είναι στο γήπεδο» της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.
«Χθες (Τετάρτη), αποδεχτήκαμε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός 48 ωρών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου. «Εάν θέλουν την επίλυση των προβλημάτων και να ανταποκριθούν στις πραγματικές μας αξιώσεις, τότε είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους», δήλωσε καταγγέλλοντας το γεγονός ότι «τρομοκράτες επιχειρούν ατιμώρητοι από την αφγανική πλευρά των συνόρων».
Η Τεχεράνη χαιρετίζει την εκεχειρία, καλεί σε διαπραγματεύσεις
Το Ιράν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και οι δύο γειτονικές του χώρες από την ανατολική του πλευρά, καλώντας σε διάλογο και στην άσκηση της διπλωματίας έπειτα από αρκετές ημέρες φονικών συγκρούσεων.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εξέφρασε ανησυχία για τα θύματα μεταξύ των αμάχων και απηύθυνε έκκληση για περιφερειακή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να "προσφέρει τη βοήθειά της σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη μείωση των εντάσεων" μεταξύ των δύο χωρών.
40 άμαχοι Αφγανοί σκοτώθηκαν χθες σε συγκρούσεις στα αφγανοπακιστανικά σύνορα
Σαράντα άμαχοι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, σε συγκρούσεις στα σύνορα ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν πριν τεθεί σε εφαρμογή μια εκεχειρία, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο οι υγειονομικές αρχές μεθοριακής επαρχίας του νότιου Αφγανιστάν.
«Έχουμε 170 τραυματίες και 40 μάρτυρες, όλους αμάχους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καριμουλάχ Ζουμπαΐρ Αγά, διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην επαρχία της Σπιν Μπολντάκ, την επομένη μιας ημέρας φονικών συγκρούσεων.
Οι δύο χώρες τηρούν σήμερα την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε χθες. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να διαρκέσει 48 ώρες ώστε «να βρεθεί μια θετική λύση με εποικοδομητικό διάλογο».
Η ηρεμία έχει επιστρέψει και στην Καμπούλ, όπου λίγο μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός είχαν ακουστεί νέες εκρήξεις.
Πηγές στις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι ο στρατός στοχοθέτησε εκεί με «πλήγματα ακριβείας» ένοπλη ομάδα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
«Χθες (Τετάρτη), αποδεχτήκαμε μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός 48 ωρών», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου. «Εάν θέλουν την επίλυση των προβλημάτων και να ανταποκριθούν στις πραγματικές μας αξιώσεις, τότε είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους», δήλωσε καταγγέλλοντας το γεγονός ότι «τρομοκράτες επιχειρούν ατιμώρητοι από την αφγανική πλευρά των συνόρων».
Η Τεχεράνη χαιρετίζει την εκεχειρία, καλεί σε διαπραγματεύσεις
Το Ιράν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, και οι δύο γειτονικές του χώρες από την ανατολική του πλευρά, καλώντας σε διάλογο και στην άσκηση της διπλωματίας έπειτα από αρκετές ημέρες φονικών συγκρούσεων.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ εξέφρασε ανησυχία για τα θύματα μεταξύ των αμάχων και απηύθυνε έκκληση για περιφερειακή συνεργασία κατά της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να "προσφέρει τη βοήθειά της σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο τη διατήρηση της ηρεμίας και τη μείωση των εντάσεων" μεταξύ των δύο χωρών.
40 άμαχοι Αφγανοί σκοτώθηκαν χθες σε συγκρούσεις στα αφγανοπακιστανικά σύνορα
Σαράντα άμαχοι σκοτώθηκαν χθες, Τετάρτη, σε συγκρούσεις στα σύνορα ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν πριν τεθεί σε εφαρμογή μια εκεχειρία, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο οι υγειονομικές αρχές μεθοριακής επαρχίας του νότιου Αφγανιστάν.
«Έχουμε 170 τραυματίες και 40 μάρτυρες, όλους αμάχους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καριμουλάχ Ζουμπαΐρ Αγά, διευθυντής Δημόσιας Υγείας στην επαρχία της Σπιν Μπολντάκ, την επομένη μιας ημέρας φονικών συγκρούσεων.
Οι δύο χώρες τηρούν σήμερα την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε χθες. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, στις 16:00 (ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να διαρκέσει 48 ώρες ώστε «να βρεθεί μια θετική λύση με εποικοδομητικό διάλογο».
Η ηρεμία έχει επιστρέψει και στην Καμπούλ, όπου λίγο μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός είχαν ακουστεί νέες εκρήξεις.
Πηγές στις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι ο στρατός στοχοθέτησε εκεί με «πλήγματα ακριβείας» ένοπλη ομάδα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα