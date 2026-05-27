Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας στο πλαίσιο νέας αμυντικής συμφωνίας
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας στο πλαίσιο νέας αμυντικής συμφωνίας
Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε βρέθηκε στο Παρίσι όπου συναντήθηκε με τον Μακρόν και υπέγραψε τη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω της ανασφάλειας που προκαλούν οι ΗΠΑ
Η Νορβηγία θα τεθεί υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NTB, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στην Ευρώπη σε σχέση με τη δέσμευση των ΗΠΑ για την περιφερειακή ασφάλεια.
Ο Στέρε επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.
Ο Στέρε επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και υπέγραψε μια νέα αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Νορβηγίας στη γαλλική πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής.
Norway said it will join France’s nuclear umbrella as Europe worries about long-term U.S. security support.— Clash Report (@clashreport) May 27, 2026
Prime Minister Jonas Gahr Støre signed a new defense deal with Macron in Paris.
Norway stressed that no nuclear weapons will be stationed there in peacetime. pic.twitter.com/trd34f6wYA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα