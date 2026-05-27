Ταύρος εισέβαλε σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη και σκόρπισε τον πανικό, δείτε βίντεο
Τον απόλυτο αιφνιδιασμό έζησαν πελάτες κουρείου στην Τουρκία, όταν κατά τη διάρκεια του καλλωπισμού τους ένας ταύρος εισέβαλε στον χώρο προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με το TRT, σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε κουρείο της τουρκικής πρωτεύουσας όταν ένας ταύρος που ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του εισέβαλε στο κατάστημα, σπέρνοντας τον τρόμο σε κουρείς και πελάτες. Το ζώο τέθηκε υπό έλεγχο μετά από καταδίωξη, χωρίς τραυματισμούς.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο ταύρος από το... πουθενά εισβάλλει στο κατάστημα, με τους θαμώνες να πετάγονται από τις θέσεις τους τρομαγμένοι και να εγκαταλείπουν άρον άρον τον χώρο.

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται επίσης η στιγμή που ο ταύρος από τον δρόμο εισβάλλει στο κουρείο, ενώ στη συνέχεια περιπλανήθηκε για λίγο στους δρόμους της περιοχής, με τους κατοίκους έντρομοι να προσπαθούν να προστατευτούν.

Kaçan Boğa Kuaför Salonuna Daldı: Ortalık Savaş Alanına Döndü
