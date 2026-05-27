Απειλές του Τραμπ για το Ομάν και τα Στενά του Ορμπούζ, λέει ότι το Ιράν θέλει συμφωνία αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες
Δηλώνει ότι δεν τον νοιάζουν και τόσο πολύ οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, παρά το ότι μπορούν να του προκαλέσουν μεγάλο πολιτικό πρόβλημα

Η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.

«Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί», είπε για την πλευρά του Ιράν και για την αμερικανική περιορίστηκε να πει ότι «δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε [ενν. στο τέλος]. Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά».

Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου για τις πληροφορίες ότι το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον από κοινού έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν θα δεχόταν μια τέτοια ρύθμιση ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας:

«Τα Στενά θα είναι ανοιχτό για όλους... Κανείς δεν θα το ελέγχει. Εμείς θα το επιβλέπουμε. Θα το επιβλέπουμε. Αλλά κανείς δεν θα το ελέγχει», είπε.

Τόνισε δε ότι τα Στενά αποτελούν μέρος των διεθνών υδάτων και ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι». Σε διαφορετική περίπτωση «θα πρέπει να τους ανατινάξουμε, το καταλαβαίνουν αυτό».

Σε άλλο σημείο είπε ότι το να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα είναι πιο επείγον από τις τιμές των καυσίμων, λέει ο Τραμπ

Δεν έδειξε να νοιάζεται ούτε για τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, λέγοντας ότι «έχουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Είμαστε ευλογημένοι με κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτές οι τιμές θα πέσουν γρήγορα».

Επισήμανε και ότι δεν θα δεχόταν μια συμφωνία στην οποία το Ιράν θα παρέδιδε στη Ρωσία ή την Κίνα το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει.

Από την πλευρά του, συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», είπε και συμπλήρωσε πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε μάλλον χαλαρός, λέγοντας ότι δεν τον νοιάζουν, αν και παραδέχτηκε ότι το ζήτημα του Ιράν μπορεί να του δώσει μια μικρή ώθηση.

Ο έλεγχος του Τραμπ επί του Ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι αναμφισβήτητος, αλλά, όπως σχολιάζει το Sky, αυτό δεν θα μεταφραστεί σε νίκες κατά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η πιθανότητα να χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τη Βουλή ή τη Γερουσία (ή ίσως και τα δύο κόμματα) είναι ενεργή. Σε αυτή την περίπτωση το έργο του Τραμπ στα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολο.
