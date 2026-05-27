«Ψήνονται» Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία με 39άρια, πότε υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες: Δείτε βίντεο
Θερμοκρασίες που θυμίζουν Αύγουστο ή που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά αυτή την εποχή στη δυτική Ευρώπη
Το ένα μετά το άλλο καταρρίπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασία για τον Μάιο στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως τη Γαλλία και τη Βρετανία, που βιώνει ένα επίμονο και πολύ ισχυρό καύσωνα.
Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου -υπερβολικά υψηλή όχι μόνο για τον Μάιο, αλλά και για θερινούς μήνες- την ώρα που στη Γαλλία το θερμόμετρο κατά τόπους έφτασε και στους 39 βαθμούς.
Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με μάθε ευκαιρία ότι το κύμα καύσωνα «είναι εντελώς ανεπανάληπτο». Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για τον πιο θερμό Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία αλλά και τη Γαλλία.
Ήδη η Τρίτη έσπασε το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας για το Μάιο, με 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, κοντά στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8 βαθμών στο ίδιο σημείο που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Στο παρελθόν η ανώτατη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί στο ίδιο σημείο ήταν οι 32,8 βαθμοί από το 1922 και το 1944.
Σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας το θερμόμετρο για δύο συνεχόμενες ημέρες ήταν πάνω από τους 34 βαθμούς. Πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα: σε κάποια σημεία είναι πάνω από τους 20 βαθμούς όλο το βράδυ, ένα φαινόμενο «τροπικής νύχτα».
Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι και αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με την αποκλιμάκωση να έρχεται από την Παρασκευή.
Kew Gardens recording 35.1ºC today breaks its previous May record in 1922 before this spell by NEARLY 5ºC and breaks its June maximum temperature record set in 1976 by 0.5ºC - this also beats the previous May UK maximum record by OVER 2ºC (32.8ºC, 1922/44). An incredible anomaly pic.twitter.com/p1KYTFYdA6— MetJam (@MetJam_) May 26, 2026
Θερμοκρασίες πάνω από κάθε όριο για την εποχή, που θυμίζουν περισσότερο Αύγουστο, καταγράφονται και στην Ισπανία, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό της χώρας, όπως στη Σαλαμάνκα και το Μπιλμπάο.
🥵Podrías estar viviendo la tarde más calurosa en mayo, desde que hay registros en estás ciudades. Bilbao es la que tiene todas las papeletas de alcanzar una nueva efeméride 📝. pic.twitter.com/V0UJrWds9C— César Gonzalo (@CesarGonzaloGar) May 27, 2026
Μέχρι στιγμής στη Βρετανία και τη Γαλλία έχουν καταγραφεί πάνω από 10 πνιγμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να δροσιστούν σε λίμνες και υδατοδεξαμενές. Στη Βρετανία έχουν χάσει τη ζωή τους επτά παιδιά και έφηβοι και δύο άτομα 60 με 70 ετών.
Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι, παρά τον καύσωνα, η θερμοκρασία του νερού παραμένει χαμηλή και ότι το σοκ του ψυχρού νερού μπορεί να φέρει τους κολυμβητές σε δύσκολη θέση.
Πέρυσι το καλοκαίρι στη Βρετανία είχαν πεθάνει περίπου 1.500 άνθρωποι εξαιτίας του καύσωνα. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι και φέτος θα καταγραφούν πολλές εκατοντάδες θάνατοι, κυρίως ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα (ειδικά του αναπνευστικού) ή όσων ζουν σε κατοικίες που υπερθερμαίνονται.
