«Ψήνονται» Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία με 39άρια, πότε υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες: Δείτε βίντεο
Καύσωνας Βρετανία Γαλλία Ισπανία Θερμικός Θόλος

Θερμοκρασίες που θυμίζουν Αύγουστο ή που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά αυτή την εποχή στη δυτική Ευρώπη

Το ένα μετά το άλλο καταρρίπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασία για τον Μάιο στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως τη Γαλλία και τη Βρετανία, που βιώνει ένα επίμονο και πολύ ισχυρό καύσωνα.

Η θερμοκρασία στο Λονδίνο έφτασε ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου -υπερβολικά υψηλή όχι μόνο για τον Μάιο, αλλά και για θερινούς μήνες- την ώρα που στη Γαλλία το θερμόμετρο κατά τόπους έφτασε και στους 39 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με μάθε ευκαιρία ότι το κύμα καύσωνα «είναι εντελώς ανεπανάληπτο». Πρόκειται, σε κάθε περίπτωση, για τον πιο θερμό Μάιο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία αλλά και τη Γαλλία.

Hottest UK May day record broken again as temperature hits 35C in London | BBC News


Συνωστισμός για λίγη δροσιά στο Άμστερνταμ
Υψηλές θερμοκρασίες και στη Ρώμη
Θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς στο Παρίσι
Αναζητώντας δροσιά στο Μπιλμπάο


Ήδη η Τρίτη έσπασε το ρεκόρ της πιο θερμής ημέρας για το Μάιο, με 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Κιου Γκάρντενς, κοντά στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 34,8 βαθμών στο ίδιο σημείο που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Στο παρελθόν η ανώτατη θερμοκρασία που είχε καταγραφεί στο ίδιο σημείο ήταν οι 32,8 βαθμοί από το 1922 και το 1944.

Σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας το θερμόμετρο για δύο συνεχόμενες ημέρες ήταν πάνω από τους 34 βαθμούς. Πολύ υψηλές είναι οι θερμοκρασίες και τη νύχτα: σε κάποια σημεία είναι πάνω από τους 20 βαθμούς όλο το βράδυ, ένα φαινόμενο «τροπικής νύχτα».

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι και αύριο, Πέμπτη, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με την αποκλιμάκωση να έρχεται από την Παρασκευή.

Europe Heatwave Shatters May Temperature Records | WION Climate Tracker


Θερμοκρασίες πάνω από κάθε όριο για την εποχή, που θυμίζουν περισσότερο Αύγουστο, καταγράφονται και στην Ισπανία, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό της χώρας, όπως στη Σαλαμάνκα και το Μπιλμπάο.

WEATHER ALERT: Tourists Struggle in Madrid Heatwave as Temperatures Surge Across Spain | AL14

LIVE: Tourists, locals in Madrid hit by hot weather


Μέχρι στιγμής στη Βρετανία και τη Γαλλία έχουν καταγραφεί πάνω από 10 πνιγμοί ανθρώπων που επιχείρησαν να δροσιστούν σε λίμνες και υδατοδεξαμενές. Στη Βρετανία έχουν χάσει τη ζωή τους επτά παιδιά και έφηβοι και δύο άτομα 60 με 70 ετών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι, παρά τον καύσωνα, η θερμοκρασία του νερού παραμένει χαμηλή και ότι το σοκ του ψυχρού νερού μπορεί να φέρει τους κολυμβητές σε δύσκολη θέση.

Πέρυσι το καλοκαίρι στη Βρετανία είχαν πεθάνει περίπου 1.500 άνθρωποι εξαιτίας του καύσωνα. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι και φέτος θα καταγραφούν πολλές εκατοντάδες θάνατοι, κυρίως ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα (ειδικά του αναπνευστικού) ή όσων ζουν σε κατοικίες που υπερθερμαίνονται.
