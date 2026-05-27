Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με το Κονγκό λόγω της έξαρσης του ιού Έμπολα παρά τις συστάσεις του ΠΟΥ

Η Ουγκάντα ανησυχεί για τους εκτεθειμένους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

Permanent Secretary, Dr. @DianaAtwine updates the media on the current #Ebola status in the country.



Uganda has not recorded any new confirmed case of EVD since Monday 25th May 2026. However, the total number of contacts to the confirmed cases have increased. Most of these… pic.twitter.com/TrwrUktNcT — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) May 27, 2026

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι τα μολυσμένα άτομα ή όσοι έχουν έρθει σε επαφή με αυτά δεν πρέπει να πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια, εκτός αν πρόκειται για ιατρική διακομιδή. Σήμερα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει Αμερικανούς που έχουν εκτεθεί στον ιό Έμπολα σε μια νέα εγκατάσταση στην Κένυα, αντί να τους μεταφέρει αεροπορικώς στις ΗΠΑ.Η Ουγκάντα έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής μόλις επτά κρούσματα Έμπολα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κρούσματος ενός 59χρονου άνδρα που πέθανε στην Καμπάλα στις 14 Μαΐου. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική αύξηση, ο αριθμός των ντόπιων που έχουν εκτεθεί στη μόλυνση μέσω των εργαζομένων στον τομέα της υγείας αυξάνεται.Σχετικά με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας η υγειονομική αξιωματούχος Ατγουάιν, τόνισε: «». Η ίδια δήλωσε απογοητευμένη από ορισμένους, που συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα πλήθη για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν μεγάλο αριθμό οπαδών στην Ουγκάντα. Προέτρεψε τον κόσμο να είναι προσεκτικός, να αποφεύγει τις χειραψίες και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό.Οι οργανώσεις παροχής βοήθειας που καταπολεμούν αυτή την επιδημία αναφέρουν ότι δεν, όπως ασπίδες προσώπου και στολές για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας από τη μόλυνση, καθώς και κιτ διαγνωστικών εξετάσεων και σάκους μεταφοράς πτωμάτων που απαιτούνται για την ασφαλή ταφή των θυμάτων.Φωτογραφία: Reuters