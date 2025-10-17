Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Τρίχρονος στο Μίσιγκαν έσωσε τη μητέρα του που έπαθε κρίση επιληψίας ξεκλειδώνοντας το κινητό της και καλώντας σε βοήθεια
Τιμήθηκε από τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε παράδειγμα για όλους, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουν οι γονείς στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Ένα 3χρονο αγόρι από το Μίσιγκαν χαρακτηρίστηκε ήρωας από τις Aρχές, αφού κατάφερε να ξεκλειδώσει το κινητό της μητέρας του με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, όταν εκείνη υπέστη σοβαρή επιληπτική κρίση, και να καλέσει άμεσα βοήθεια μέσω βιντεοκλήσης.
Ο μικρός Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς τιμήθηκε από τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε παράδειγμα για όλους, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Μπουσάρντ τίμησε συμβολικά το αγόρι, κάνοντάς το «νεαρό βοηθό σερίφη» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 14 Οκτωβρίου.
«Αυτό το παιδί βρήκε τη λύση. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μητέρα του είναι ζωντανή» δήλωσε ο Μπουσάρντ, σύμφωνα με τον Guardian.
Η μητέρα του Κόντι, Σαντέλ Γουντς, περιέγραψε ότι στις 9 Οκτωβρίου μαγείρευε στο σπίτι τους όταν αισθάνθηκε έντονη ζάλη, κάθισε στον καναπέ και έχασε τις αισθήσεις της λόγω κρίσης. Όπως έγραψε αργότερα σε ανάρτησή της στο GoFundMe, η κρίση ήταν τόσο σοβαρή που θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή, ενώ ζήτησε βοήθεια για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.
Η Γουντς έχει βιώσει περισσότερες από 20 κρίσεις τους τελευταίους μήνες, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα διαβήτη και υπέρταση, ενώ μεγαλώνει μόνη της τον Κόντι και ακόμη ένα παιδί 14 ετών. Ο μικρός είχε δει ανάλογα περιστατικά και γνώριζε πώς να αντιδράσει.
Με ψυχραιμία, ο Κόντι πήρε το κινητό της μητέρας του, το κράτησε μπροστά στο πρόσωπό της ώστε να ξεκλειδώσει με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε μια γειτόνισσα. «Βοήθα τη μαμά, βοήθα τη μαμά», ακούστηκε να λέει, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WXYZ. Η γειτόνισσα ειδοποίησε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, που έφτασαν γρήγορα και παρείχαν ιατρική φροντίδα στη Γουντς. «Είναι απίστευτο – εξεπλάγην αλλά χάρηκα που ήξερε τι να κάνει» δήλωσε η γειτόνισσα στο ίδιο δίκτυο.
«Είσαι ο ήρωάς μου, ο υπερήρωάς μου» είπε η μητέρα του συγκινημένη, κρατώντας τον στην αγκαλιά της. «Είμαι πολύ περήφανη για σένα – μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να μην ήμουν εδώ».
