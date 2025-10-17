Τρίχρονος στο Μίσιγκαν έσωσε τη μητέρα του που έπαθε κρίση επιληψίας ξεκλειδώνοντας το κινητό της και καλώντας σε βοήθεια

Τιμήθηκε από τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε παράδειγμα για όλους, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουν οι γονείς στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης