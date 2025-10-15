Μεγάλη απάτη άνω του $1 δισ. από Κινέζους χάκερ στις ΗΠΑ - Πώς υποκλέπτουν κωδικούς στέλνοντας SMS



Αγορές και μεταφορά χρημάτων

Οι απατεώνες βρίσκουν συνεργάτες στις ΗΠΑ μέσω Telegram που πραγματοποιούν αγορές με τις κλεμμένες κάρτες. Καθημερινά, εκατοντάδες άτομα λειτουργούνκαι πληρώνονται περίπουγια κάθε 100 δολάρια σε δωροκάρτες που αγοράζουν.Χρησιμοποιώντας απομακρυσμένο λογισμικό πληρωμών, οι εγκληματίες συνδέουν το κινητό στην Κίνα με αυτό στις ΗΠΑ, επιτρέποντας στους συνεργάτες να πληρώνουν στα ταμεία σαν να χρησιμοποιούσαν τη δική τους κάρτα. Τα προϊόντα που αγοράζονται αποστέλλονται στην Κίνα, όπου μεταπωλούνται και τα κέρδη καταλήγουν σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.Σε μια υπόθεση που εκδικάζεται, ένας Κινέζος υπήκοος παραδέχθηκε την ενοχή του για απάτη και κλοπή ταυτότητας, αφού αγόρασεαξίας 4.825 δολαρίων χρησιμοποιώντας 107 διαφορετικούς αριθμούς καρτών.