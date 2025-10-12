H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Ζω ήσυχα αλλά δεν είμαι ερημίτης - Τι είπε στην Αθήνα, για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη»
Το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) μίλησε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για την κινηματογραφική επιστροφή του και για το αν ζει ως ερημίτης όπως ο χαρακτήρας που υποδύεται
Λίγες ώρες πριν την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμώνη» στην οποία πρωταγωνιστεί, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, που βρίσκεται στην Αθήνα, μίλησε για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν Ντέι Λιούις, που τον έκανε να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη μετά από επτά χρόνια, αλλά και για τη σχέση του με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, στην οποία θα διατεθούν τα έσοδα της αποψινής προβολής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
«Ήταν μια εμπειρία που με έκανε ευτυχισμένο. Κι όταν έχεις τέτοιες εμπειρίες θέλεις πάντα να τις επαναλαμβάνεις» δήλωσε με νόημα ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στο αν σκοπεύει να αποσυρθεί από την ενεργό κινηματογραφική δράση όπως είχε ανακοινώσει το 2017 αλλά προφανώς το μετάνιωσε και πολύ καλά έκανε.
Στην «Ανεμώνη» ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη, τον οποίο ο μεσήλικας αδελφός του αναζητά ταξιδεύοντας στη Βόρεια Αγγλία.
Οι δυο τους συνδέονται από ένα μυστηριώδες και πολύπλοκο παρελθόν, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα η σχέση τους να είναι εύθραυστη και ενίοτε τρυφερή, για πάντα στιγματισμένη από ένα συμβάν που τους συγκλόνισε μερικές δεκαετίες νωρίτερα.
Παρότι ακριβοθώρητος και ιδιαίτερα επιλεκτικός στις δημόσιες εμφανίσεις του ο σπουδαίος ηθοποιός αποποιείται τον χαρακτηρισμό του «ερημίτη» που ενσαρκώνει στην ταινία: «Προφανώς δεν είμαι ερημίτης. Βλέπεις στις εφημερίδες φράσεις όπως «σπάει τη σιωπή του». Δεν ζω κρυφά, απλά δεν ζω συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής.
Δεν σπάω τη σιωπή μου, απλά δεν μιλάω συνεχώς σε μικρόφωνο, μιλάω σε φίλους και οικογένεια και συναδέλφους… Ζω ήσυχα, αλλά δεν είμαι ερημίτης. Δεν είμαι ένας άνθρωπος των σπηλαίων» εξήγησε ο ίδιος.
