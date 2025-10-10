Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Θέμα ωρών το όνομα του νέου πρωθυπουργού από τον Μακρόν – Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση, δεν «βλέπει» εκλογές
Ο Γάλλος πρόεδρος είδε τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και προσφυγή στις κάλπες, δηλαδή όλους πλην της Λεπέν και του Μελανσόν
Την ώρα που στη Γαλλία έχει φουντώσει και πάλι η ονοματολογία για τον επόμενο πρωθυπουργό, αλλά βέβαια και οι εικασίες για το πόσο θα επιζήσει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι μόνο εκτιμούν ότι δεν θα δούμε κάτι το διαφορετικό, αλλά είναι έτοιμα για «πόλεμο».
Το τοπίο πιθανόν θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα καθώς δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προβαίνει σε ανακοινώσεις για το όνομα του νέου πρωθυπουργού γύρω στις 9 το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).
Σε κάθε περίπτωση η Γαλλία βαδίζει προς μια νέα πολιτική κρίση.
Ο Μακρόν προσκάλεσε σήμερα τους εκπροσώπους των κομμάτων που δεν επιθυμούν την διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Απόντες οι εκπρόσωποι από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και από το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν.
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων της Αριστεράς κατήγγειλαν σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους. Άφησαν δε σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.
Ο Λοράν Πανιφού, ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT, δήλωσε ότι αναμένει από τον Μακρόν να διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών. Αποκόμισε ακόμη την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Στους δημοσιογράφους έξω από το Ελυζέ είπε ότι το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Αλλά και ο Ολιβιέ Φορ των Σοσιαλιστών δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει πρωθυπουργό από την Αριστερά.
Ο Φορ δεν μπόρεσε να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση. «Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο Φορ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαρίν Τοντελιέ των Οικολόγων είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά. Στην περίπτωση αυτή άφησαν να εννοηθεί ότι το κόμμα τους θα υποστηρίξει πρόταση μομφής κατά του νέου πρωθυπουργού.
Η Τοντελιέ ανέφερε ότι ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027 τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό». Αλλά και κατά τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.
Τέλος ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.
Η πτώση της κυβέρνησης, άλλη μία τους τελευταίους 15 μήνες, θα αύξαινε την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σενάριο που πιστεύεται ότι θα ωφελούσε κατά κύριο λόγο την Ακροδεξιά.
