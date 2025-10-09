Περισσότερα χρόνια φυλακή για βιαστή της Πελικό ζήτησε εισαγγελέας στο Εφετείο - Η ντροπή δεν έχει αλλάξει πλευρά, είπε
Ο Ντομινίκ Σιέ, εισαγγελέας στο εφετείο της Νιμ, είπε ότι οι ισχυρισμοί του Χουσαμεντίν Ντογκάν για την αθωότητά του ήταν ένα παράδειγμα του πόσο διαδεδομένη είναι η κουλτούρα του βιασμού στην κοινωνία

Στο Εφετείο δικάζεται ένας από τους καταδικασμένους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό που αμφισβήτησε την πρωτόδικη απόφαση. Και ο εισαγγελέας του Εφετείου ζήτησε σήμερα να αυξηθεί η ποινή του.

Ο Ντομινίκ Σιέ, εισαγγελέας στο εφετείο της Νιμ, είπε ότι οι ισχυρισμοί του Χουσαμεντίν Ντογκάν για την αθωότητά του ήταν ένα παράδειγμα του πόσο διαδεδομένη είναι η κουλτούρα του βιασμού στην κοινωνία ως μέρος των «αρχαϊκών» μορφών «ανδρικής κυριαρχίας». «Τώρα πρέπει να αλλάξουμε την κουλτούρα του βιασμού σε κουλτούρα της συναίνεσης», είπε ο εισαγγελέας σύμφωνα με τον Guardian.

Ο 44χρονος Ντογκάν, παντρεμένος και πατέρας, είχε καταδικαστεί πέρυσι σε εννέα χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό το 2019. Είναι ο μόνος από τους 51 άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι στη δίκη που άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του. Ο εισαγγελέας πρότεινε στο εφετείο να κρίνει τον Ντογκάν ένοχο και σε δεύτερο βαθμό και να αυξήσει την ποινή του σε 12 χρόνια επειδή «αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη».

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ, παραδέχτηκε ότι έβαζε υπνωτικά χάπια και αγχολυτικά φάρμακα στο φαγητό της τότε συζύγου του και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη στο υπνοδωμάτιό τους. Ο Πελικό είπε στο δικαστήριο ότι έψαχνε άνδρες στο διαδίκτυο σε ένα chatroom με τίτλο «Χωρίς να το ξέρει» και στη συνέχεια τους έλεγε στο τηλέφωνο: «Ψάχνω κάποιον να κακοποιήσει τη γυναίκα μου αφού την έχω ναρκώσει χωρίς να το ξέρει».

Ο εισαγγελέας είπε ότι τα βίντεο έδειχναν την Ζιζέλ Πελικό, αναίσθητη και να ροχαλίζει, ενώ ο Ντογκάν τη βίαζε. Ο 44χρονος είχε ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι δεν βίασε αλλά προχώρησε σε «σεξουαλικές πράξεις». Είπε ότι ο σύζυγος της Ζιζέλ τον είχε προσκαλέσει στο υπνοδωμάτιό και του είχε πει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Είπε ότι είχε χειραγωγηθεί από Ντομινίκ Πελικό.

Ο Σιέ είπε ότι η αδιάλλακτη στάση του Ντογκάν ήταν μια σαφής απόδειξη της επίμονης κουλτούρας βιασμού και της ανδρικής κυριαρχίας. «Όσο αρνείστε να το παραδεχτείτε, δεν είναι μόνο μια γυναίκα, είναι ένα ολόκληρο σάπιο κοινωνικό σύστημα που υποστηρίζετε», είπε ο εισαγγελέας.


«Η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμα πλευρά»

Ο εισαγγελέας στράφηκε προς την Ζιζέλ Πελικό στο δικαστήριο και είπε ότι το γεγονός ότι ο 44χρονος άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του και αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη δείχνει ότι «η ντροπή δεν έχει αλλάξει ακόμα πλευρά. Η κοινωνία ίσως βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, πιθανώς ωθούμενη από τη συλλογική συνειδητοποίηση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσής σας». Η ετυμηγορία αναμένεται το απόγευμα της Πέμπτης.

