Ζιζέλ Πελικό: Θα ξαναζήσει τον εφιάλτη, θα δει όλα τα βίντεο των κακοποιήσεών της μετά από έφεση ενός εκ των βιαστών της

Η 72χρονη γυναίκα, που έγινε σύμβολο του αγώνα κατά της κακοποίησης και της γυναικείας σιωπής, θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο του Δικαστηρίου της Νιμ - αυτή τη φορά ως μάρτυρας κατηγορίας, στη δίκη του Χουσαμετίν Ντογκάν, του μοναδικού από τους 51 καταδικασθέντες βιαστές της που άσκησε έφεση.Ο 44χρονος Ντογκάν, οικοδόμος και μπογιατζής, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε εννέα χρόνια φυλάκιση για βιασμό. Παρά το βαρύ αποδεικτικό υλικό —μεταξύ άλλων και βίντεο που κατέγραψαν τις κακοποιήσεις— ο ίδιος επιμένει ότι «η συμμετοχή του ήταν ένα συναινετικό παιχνίδι μεταξύ τριών ενηλίκων».Όπως δήλωσε ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του, προχώρησε σε έφεση επειδή «δεν αντέχει να αποκαλείται βιαστής». Πριν από αυτή την υπόθεση, είχε ήδη καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.Για τη Ζιζέλ Πελικό, η επιστροφή στη δικαστική αίθουσα σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αντικρίσει ξανά τα βίντεο των κακοποιήσεών της, τα οποία θα προβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας. Παρά το ψυχικό βάρος, έχει επιλέξει συνειδητά να σταθεί ξανά απέναντι στον θύτη της. «Αισθάνεται ότι είναι καθήκον της να βρεθεί στο δικαστήριο και ότι έχει ευθύνη μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση», εξηγεί ο δικηγόρος της, Στεφάν Μπαμπονό.Η Πελικό, που ναρκωνόταν και παραδιδόταν από τον τότε σύζυγό της Ντομινίκ σε δεκάδες άνδρες, είχε επιλέξει εξαρχής να μην κρύψει την ταυτότητά της, παρά το δικαίωμα ανωνυμίας. «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει στρατόπεδο», έχει πει πολλές φορές η ίδια, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να δώσει όνομα και πρόσωπο στην ιστορία της, μετατρέποντας την προσωπική της τραγωδία σε αγώνα για δικαιοσύνη και κοινωνική αφύπνιση.Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία αποκαλύφθηκε το 2020, όταν οι αρχές εντόπισαν εκατοντάδες βίντεο με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της Πελικό, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, θεωρήθηκε ο ηθικός αυτουργός και οργανωτής των βιασμών.Η πρώτη δίκη, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, οδήγησε σε 51 καταδίκες και αποτέλεσε ορόσημο για τα δικαιώματα των θυμάτων στη Γαλλία. Τώρα, η Ζιζέλ επιστρέφει στη δικαστική αίθουσα όχι απλώς για να ξαναζήσει τον εφιάλτη της, αλλά —όπως λένε οι οικείοι της— για να τον ολοκληρώσει με αξιοπρέπεια.