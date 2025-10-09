Ο Τραμπ έστειλε τα πρώτα 500 μέλη της εθνοφρουράς στο Σικάγο παρά τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη από τις τοπικές αρχές
Ο Τραμπ έστειλε τα πρώτα 500 μέλη της εθνοφρουράς στο Σικάγο παρά τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη από τις τοπικές αρχές

500 στρατιώτες από την Εθνοφρουρά του Τέξας και του Ιλινόι έχουν τεθεί σε επιφυλακή στην περιοχή του Σικάγο,  παρά τις αντιδράσεις από την πολιτεία του Ιλινόι και η δημοτική αρχή του Σικάγο

Ο Τραμπ έστειλε τα πρώτα 500 μέλη της εθνοφρουράς στο Σικάγο παρά τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη από τις τοπικές αρχές
Πεντακόσιοι στρατιώτες της εθνοφρουράς έφτασαν στην περιοχή του Σικάγο και έχουν τεθεί σε επιφυλακή για αρχικό διάστημα 60 ημερών σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Northern Command, παρά τη δικαστική προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξής τους από την αμερικανική πολιτεία του Ιλινόι και τη δημοτική αρχή του Σικάγο.


Η αποστολή περιλαμβάνει 200 μέλη από διάφορες μονάδες της Εθνοφρουράς του Τέξας και 300 από εκείνες του Ιλινόι,

Η U.S. Northern Command ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι η αποστολή των στρατευμάτων αφορά την προστασία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η αμερικανική πολιτεία του Ιλινόι και η δημοτική αρχή του Σικάγο προσέφυγαν την  περασμένη Δευτέρα(6/10)  στη δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης από τη διοίκηση Τραμπ εκατοντάδων στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην πόλη που περιγράφεται ως «εμπόλεμη ζώνη».

«Οι Αμερικανοί, όπου κι αν διαμένουν, δεν θα πρέπει να ζουν υπό την απειλή μιας κατοχής από τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και κυρίως όχι απλά επειδή η πόλη ή η πολιτεία τους έχει χάσει την εύνοια του προέδρου», επισήμαναν στις προσφυγές τους οι αρχές του Ιλινόι και του Σικάγο, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας.

Σε χθεσινές του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το δημάρχο του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και τον κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) και ζήτησε την φυλάκισή τους. Ωστόσο, δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!» έγραψε ο Τραμπ, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε στις 15 Σεπτεμβρίου διάταγμα για την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στο Μέμφις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της «εγκληματικότητας».

