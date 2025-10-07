Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

Mayor of Herdecke in western Germany, Iris Stalzer, in critical condition after being stabbed outside her home. Motive unknown - Bild pic.twitter.com/2hn2uROk6c — BNO News Live (@BNODesk) October 7, 2025

Nach dem #Messerangriff auf Herdeckes neu gewählte #Bürgermeisterin Iris #Stalzer (#SPD) ist die Bestürzung groß. Die 57-Jährige liegt weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen im #Krankenhaus. Eine #Mordkommission ermittelt. Nach Angaben der #Polizei wird auch ein familiäres… pic.twitter.com/GafVJVXG9e — RTL WEST (@RTLWEST) October 7, 2025

Η Στάλτσερ ήταν υποψήφια δήμαρχος με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στις pr;osfatew αυτοδιοικητικές εκλογές. Στον β' γύρο στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη οριακά δήμαρχος συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,2% των ψήφων, έχοντας τη στήριξη των Πρασίνων. H θητεία της ξεκινά επίσημα την 1η Νοεμβρίου.Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.Οι προτεραιότητες της προεκλογικής της εκστρατείας ήταν οι οικογένειες, η οικονομικά προσιτή στέγαση, η ασφάλεια και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών.Ο Γερμανός καγκελάριος, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.