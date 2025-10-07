Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Επίθεση με μαχαίρι Δήμαρχος Παιδιά

Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της

Γείτονες είχαν αναφέρει ότι το καλοκαίρι η κόρη της είχε απειλήσει την 57χρονη με μαχαίρι ενώ οι καβγάδες μητέρας και παιδιών ήταν συχνοί, ακόμη και λίγη ώρα πριν το αιματηρό περιστατικό

Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανίδα δήμαρχο: Βρέθηκε γεμάτη αίματα στην πολυθρόνα, ανακρίνονται τα παιδιά της
38 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρά τραυματισμένη και μέσα στο διαμέρισμά της, στην πολυθρόνα της, βρέθηκε την Τρίτη η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία, η 57χρονη Ίρις Στάλτσερ,  μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε.

Η Bild αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πολλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη. Οι διασώστες τη βρήκαν στην πολυθρόνα.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο θετά παιδιά της, μια κοπέλα 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, που κάλεσαν και την άμεση δράση.

Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι το αγόρι οδηγήθηκε με χειροπέδες στο περιπολικό. Και τα δύο παιδιά ανακρίνονται από την αστυνομία ενώ όλα τα ίχνη στο σώμα τους (όπως ίνες, τρίχες ή ίχνη από αίμα) ασφαλίζονται και εξετάζονται στα εργαστήρια. Τα παιδιά δεν τελούν υπό κράτηση.

SPD-Politikerin Iris Stalzer niedergestochen

Ερωτήματα προκύπτουν από όσα ανέφερε το αγόρι στις Αρχές. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από πολλούς άνδρες στον δρόμο και ότι σύρθηκε για να μπει στο σπίτι, αλλά δεν υπάρχουν μάρτυρες που να έχουν δει τους άνδρες ή το περιστατικό.

Αντίθετα, γειτόνισσα είπε στην Bild ότι άκουσε τον νεαρό και τη μητέρα του να φωνάζουν ο ένας στον άλλο. Η γειτόνισσα είπε ότι οι καβγάδες ήταν συχνοί.

Κλείσιμο
Το καλοκαίρι, προσθέτει η Bild, υπήρξε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε, η υιοθετημένη κόρη φέρεται να απείλησε τη μητέρα της με μαχαίρι.

Η αστυνομία δεν αποκλείει το περιστατικό να έχει οικογενειακό υπόβαθρο, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πολιτικά κίνητρα.



Η Στάλτσερ ήταν υποψήφια δήμαρχος με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) στις pr;osfatew αυτοδιοικητικές εκλογές. Στον β' γύρο στις 28 Σεπτεμβρίου εξελέγη οριακά δήμαρχος συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,2% των ψήφων, έχοντας τη στήριξη των Πρασίνων. H θητεία της ξεκινά επίσημα την 1η Νοεμβρίου.
Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.

Οι προτεραιότητες της προεκλογικής της εκστρατείας ήταν οι οικογένειες, η οικονομικά προσιτή στέγαση, η ασφάλεια και η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τον αποτροπιασμό του για την επίθεση: «Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της» έγραψε ο Μερτς στην πλατφόρμα Χ. Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της Στάλτσερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποδοθεί γρήγορα δικαιοσύνη για το περιστατικό.


Ειδήσεις σήμερα:

Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας

Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής

Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης