Βερολίνο: Η αστυνομία απαγόρευσε τη διαδήλωση - πρόκληση υπέρ της Παλαιστίνης ανήμερα της επετείου της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ
Σε αφίσα που δημοσίευσαν στα social media εξυμνούν την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023
Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την φονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κυκλοφορούσε από το βράδυ της Κυριακής (5/10) στο διαδίκτυο μία πρόσκληση για μία διαδήλωση την Τρίτη (7/10) υπέρ της Παλαιστίνης στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου, Alexanderplatz, ενώ τη Δευτέρα (6/10) η εκδήλωση δηλώθηκε στην αστυνομία.
Ειδικότερα, η αστυνομία της πρωτεύουσας της Γερμανίας προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση στο «Χ» καταδικάζοντας και απαγορεύοντας την διαδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα.
«Λόγω των εμπειριών των τελευταίων ημερών, πρέπει να αναμένεται μία μη ειρηνική εξέλιξη της συγκέντρωσης», ξεκαθάρισε η αστυνομία, ενώ τόνισε πως «οι δυνάμεις μας βρίσκονται σε επιφυλακή για να επιβάλουν την απαγόρευση».
Η αφίσα της διαδήλωσης, που δημοσιεύτηκε στα social media, έγραφε «Γενιά για γενιά. Μέχρι την πλήρη απελευθέρωση», ενώ αποτυπώνονται πολλά άτομα καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα (κουφίγια). Επίσης, φαίνεται και ένας αλεξιπτωτιστής, γεγονός που ενδεχομένως αποτελεί μια άμεση αναφορά στο τραγικό περιστατικό του φεστιβάλ μουσικής Supernova.
Η επίθεση, κατά την οποία 1195 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και 251 απήχθησαν – χαρακτηρίζεται στην πρόσκληση για διαδήλωση ως «γενναία εξέγερση» και «ηρωική απόδραση από τη φυλακή». Οι άνθρωποι της Γάζας, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, έσπασαν τότε τα τείχη της «μεγαλύτερης υπαίθριας φυλακής».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βερολίνου:
«Η διαδήλωση που είχε ανακοινωθεί στην πλατεία Alexanderplatz απαγορεύτηκε από τις αρχές, καθώς μια πρόσκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Alexanderplatz είχε ήδη οδηγήσει στην έναρξη ποινικής έρευνας και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σύνδεσης των σύνδεση των δύο γεγονότων.
Λόγω των εμπειριών των τελευταίων ημερών, πρέπει να αναμένεται μία μη ειρηνική εξέλιξη της συγκέντρωσης. Εναλλακτικές αιτήσεις για συγκεντρώσεις που σχετίζονται με φιλοπαλαιστινιακές διαμαρτυρίες θεωρούνται στο πλαίσιο αυτό ως υποκατάστατες εκδηλώσεις για τη σημερινή ημέρα και απαγορεύονται κατ’ αρχήν.
Οι δυνάμεις μας βρίσκονται σε επιφυλακή για να επιβάλουν την απαγόρευση».
Die angezeigte Kundgebung am #Alexanderplatz wurde von der Versammlungsbehörde verboten, da bereits ein Aufruf in den sozialen Medien für den #Alexanderplatz zur Einleitung eines Strafermittlungsverfahrens geführt hat und eine Vermischung nicht ausgeschlossen werden kann. Auf…— Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 7, 2025
