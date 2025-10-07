Άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης - «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», δήλωσε ο Κάρτες

Δικηγόρος του Κάρτες, ο Πέδρο Οβελάρ, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι η άρση των κυρώσεων του OFAC δεν συνεπάγεται σε αυτό το στάδιο πως ο Κάρτες αποκτά δικαίωμα να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, καθώς ισχύει απαγόρευση που του επιβλήθηκε το 2022. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει τον «χωριστό δρόμο» της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξήγησε.