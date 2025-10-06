Αποζημίωση στη Σαμόα για θαλάσσια ρύπανση πλήρωσε η Νέα Ζηλανδία μετά το ναυάγιο πολεμικού πλοίου

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας κατέβαλε στη Σαμόα αποζημίωση που φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ μετά την πρόσκρουση πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού της σε ύφαλο στα ύδατα της Σαμόα, το οποίο στη συνέχεια έπιασε φωτιά και βυθίστηκε.

Από το ναυάγιο του HMNZS Manawanui πέρυσι προκλήθηκε διαρροή πετρελαίου στον ωκεανό, ενώ υπήρχαν αναφορές για τον θάνατο θαλάσσιων χελωνών και εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων στις παραλίες της Σαμόα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, δήλωσε ότι η πληρωμή έγινε κατόπιν αιτήματος της Σαμόα.

Το Manawanui ήταν το πρώτο πλοίο που έχασε η Νέα Ζηλανδία στη θάλασσα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ήταν ένα από τα εννέα πλοία του μικρού στόλου της χώρας και είχε αναλάβει την έρευνα μιας περιοχής του θαλάσσιου βυθού που δεν είχε χαρτογραφηθεί εδώ και δεκαετίες όταν προσάραξε.

Και οι 75 επιβαίνοντες διασώθηκαν όταν άρχισε να βυθίζεται στα ανοικτά των ακτών του νησιού Ουπόλου της Σαμόα.



