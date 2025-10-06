Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Συμφωνία δεκάδων δισ. δολαριών ανάμεσα στην OpenAI και την AMD
Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, έχει δηλώσει ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός στην ανάπτυξη της εταιρείας του είναι η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ
Η OpenAI και η εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών AMD ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι υπέγραψαν συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια μικροεπεξεργαστών.
Ο Guardian σημειώνει ότι η συμφωνία είναι απόδειξη της αδηφάγου όρεξης της OpenAI και γενικά του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης για υπολογιστική ισχύ.
Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, έχει δηλώσει ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός στην ανάπτυξη της εταιρείας του είναι η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, η οποία παρέχεται από τεράστια κέντρα δεδομένων με προηγμένα τσιπ, όπως αυτά της AMD.
Η συμφωνία θα δώσει μάλιστα τη δυνατότητα στην εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT τη δυνατότητα να αγοράσει το 10% της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, δηλαδή έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της AMD έναντι 1 σεντ η κάθε μία.
Προβλέπεται ακόμη η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων τσιπ της AMD που είναι βελτιστοποιημένα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και σε βάθος χρόνου.
Τα τσιπ θα είναι συνολικής ισχύος 6 GW (γιγαβάτ), κάτι που αντιστοιχεί στις ενεργειακές ανάγκες 5 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ ή πολλαπλάσια από την ενέργεια που παράγεται ετησίως από μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα.
Η AMD δήλωσε ότι η OpenAI θα κατασκευάσει μια εγκατάσταση με ισχύ 1 GW με βάση την επερχόμενη σειρά τσιπ MI450 που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.
Τα στελέχη της AMD αναμένουν ότι η συμφωνία θα αποφέρει ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αναμένει μάλιστα, λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της συμφωνίας, να λάβει πάνω από 100 δισ. δολάρια σε νέα έσοδα σε τέσσερα χρόνια από την OpenAI και άλλους πελάτες.
Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο άνω του 30% και πρόσθεσαν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της μετά την ανακοίνωση.
Πάντως, δεν είναι σαφές πώς η OpenAI θα χρηματοδοτήσει την τεράστια συμφωνία με την AMD.
Η νεοσύστατη εταιρεία, η αξία της οποίας εκτιμάται σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, είχε έσοδα περίπου 4,3 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025 και έχει ξοδέψει 2,5 δισ. δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, καθώς ξοδεύει άφθονα για να προσελκύσει κορυφαία ταλέντα.
Την περασμένη εβδομάδα, η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI.
