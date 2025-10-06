Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της Μάξγουελ για την υπόθεση Έπσταϊν
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της Μάξγουελ για την υπόθεση Έπσταϊν
Εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή από το 2022, μετά την καταδίκη της για συμμετοχή σε πολυετές σχέδιο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών από κοινού με τον Έπσταϊν
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση της πρώην συντρόφου του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία υποστήριζε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί από δίωξη βάσει συμφωνίας μη ποινικής δίωξης που είχε συνάψει ο Έπσταϊν με τις ομοσπονδιακές Αρχές.
Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή από το 2022, μετά την καταδίκη της για συμμετοχή σε πολυετές σχέδιο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών από κοινού με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στην έφεση που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Μάξγουελ υποστήριξε ότι θα έπρεπε να καλύπτεται από τη συμφωνία μη δίωξης που είχε εξασφαλίσει ο Έπσταϊν όταν παραδέχθηκε την ενοχή του στη Φλόριντα, σύμφωνα με το CNN.
Ο συνήγορός της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε ότι η υπεράσπιση είναι «βαθιά απογοητευμένη» από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, προσθέτοντας ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε» και πως η ομάδα της θα συνεχίσει να επιδιώκει «κάθε διαθέσιμο μέσο για να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».
Το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 2ης Περιφέρειας, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε προηγουμένως απορρίψει την προσφυγή της, κρίνοντας ότι η συμφωνία που είχε συναφθεί στη Φλόριντα δεν δεσμεύει τις αρχές της Νέας Υόρκης. Ο συνήγορος της Μάξγουελ έχει υποστηρίξει ότι τα εφετεία στις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ερμηνείες ως προς το εάν μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει πανεθνική ισχύ.
Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για κατηγορίες σχετικές με πορνεία σε επίπεδο Πολιτείας και το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σωματεμπορία, πριν αυτοκτονήσει στη φυλακή έναν μήνα αργότερα.
Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή από το 2022, μετά την καταδίκη της για συμμετοχή σε πολυετές σχέδιο σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών από κοινού με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στην έφεση που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Μάξγουελ υποστήριξε ότι θα έπρεπε να καλύπτεται από τη συμφωνία μη δίωξης που είχε εξασφαλίσει ο Έπσταϊν όταν παραδέχθηκε την ενοχή του στη Φλόριντα, σύμφωνα με το CNN.
Ο συνήγορός της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε ότι η υπεράσπιση είναι «βαθιά απογοητευμένη» από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, προσθέτοντας ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε» και πως η ομάδα της θα συνεχίσει να επιδιώκει «κάθε διαθέσιμο μέσο για να διασφαλίσουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».
Το Ομοσπονδιακό Εφετείο της 2ης Περιφέρειας, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είχε προηγουμένως απορρίψει την προσφυγή της, κρίνοντας ότι η συμφωνία που είχε συναφθεί στη Φλόριντα δεν δεσμεύει τις αρχές της Νέας Υόρκης. Ο συνήγορος της Μάξγουελ έχει υποστηρίξει ότι τα εφετεία στις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ερμηνείες ως προς το εάν μια τέτοια συμφωνία μπορεί να έχει πανεθνική ισχύ.
Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για κατηγορίες σχετικές με πορνεία σε επίπεδο Πολιτείας και το 2019 κατηγορήθηκε εκ νέου σε ομοσπονδιακό επίπεδο για σωματεμπορία, πριν αυτοκτονήσει στη φυλακή έναν μήνα αργότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα