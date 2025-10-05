Ο Νιούσομ θέλει να μπλοκάρει την αποστολή Εθνοφρουρών από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Γκάβιν Νιούσομ Καλιφόρνια Εθνοφρουρά

Πρόκειται για προκλητική παραβίαση του νόμου και της εξουσίας, μια επίθεση της κυβέρνησης στο κράτος δικαίου, έγραψε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ θα προσφύγει στα δικαστήρια εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να σταματήσει την ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών από την Πολιτεία του στο Όρεγκον.

«Αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε την προσπάθεια του να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνοφρουρά του Όρεγκον, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπτύσσει 300 μέλη της Εθνοφρουράς της Καλιφόρνιας στο Όρεγκον» ανέφερε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του στο Χ. «Είναι καθ’ οδόν προς τα εκεί αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ το Σάββατο απαγόρευσε προσωρινά, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς του Όρεγκον στο Πόρτλαντ για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις κατά της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, καθώς έκρινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι αναγκαία αυτή η κίνηση.

«Πρόκειται για προκλητική παραβίαση του νόμου και της εξουσίας. Η κυβέρνηση Τραμπ επιτίθεται χωρίς ίχνος μετάνοιας στο ίδιο το κράτος δικαίου» έγραψε ο Νιούσομ σε μια ξεχωριστή ανακοίνωσή του.

Ο κυβερνήτης υπενθύμισε ότι ο Τραμπ έθεσε την Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας υπό ομοσπονδιακό έλεγχο πριν από πολλούς μήνες για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Οι σημερινές συνθήκες δεν δικαιολογούν το μέτρο αυτό, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνοφρουρά σε κάθε Πολιτεία λαμβάνει εντολές από τον κυβερνήτη.


