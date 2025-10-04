Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Οι Τούρκοι τον κατηγορούν ότι στηρίζει το Ισραήλ

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κριτική στα κοινωνικά δίκτυα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μητέρα της συζύγου του ποπ σταρ, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής - Τι αναφέρει ο ίδιος