Για πρώτη φορά γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στη Βρετανία
Η εκλογή της 63χρονης Sarah Mullally στη θέση του πνευματικού ηγέτη της αγγλικανικής εκκλησίας είναι η πρώτη από τότε που επετράπη να επιλέγονται γυναίκες για θέσεις επισκόπων
Μια πρώην νοσοκόμα, η 63χρονη Sarah Mullally, είναι από σήμερα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας που επιλέγεται ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι.
Η εκλογή της στη θέση του πνευματικού ηγέτη της αγγλικανικής εκκλησίας ήρθε έναν χρόνο μετά την παραίτηση του προκατόχου της, Justin Welby, λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε ένα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης.
Όπως σημειώνει το Sky News αυτή είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται γυναίκα αρχιεπίσκοπος από το 2014 όταν επιτράπηκε στις γυναίκες να εκλέγονται σε τέτοια αξιώματα.
Στις πρώτες της δηλώσεις η 63χρονη είπε ότι, αν και η θέση αυτή συνεπάγεται «τεράστια ευθύνη», αισθάνεται «ειρήνη και εμπιστοσύνη στον Θεό που θα με στηρίξει».
Η 63χρονη αρχιεπίσκοπος είναι παντρεμένη με τον Eamonn Mullally, με τον οποίο έχει δύο παιδιά. Κατάγεται από το Woking στο Surrey και ήταν επικεφαλής νοσηλεύτρια του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1999 έως το 2004. Το 2005, ανακηρύχθηκε Λαίδη του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στη νοσηλευτική και τη μαιευτική.
Πριν εκλεγεί 133η επίσκοπος του Λονδίνου το 2018, ήταν επίσκοπος του Κρέντιτον, θέση που κατείχε για τρία χρόνια από το 2015.
Η διαδικασία επιλογής του νέου αρχιεπισκόπου είναι εξαιρετικά μυστική, καθώς οι υποψήφιοι επιλέγονται από την Επιτροπή Διορισμών του Στέμματος, μια επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο πρώην γενικός διευθυντής της υπηρεσίας ασφαλείας MI5.
Αφού η ομάδα καταλήξει σε πλειοψηφία 2/3 για δύο προτιμώμενους υποψηφίους, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον πρωθυπουργό, ο οποίος επιλέγει έναν για να διοριστεί επίσημα από τον βασιλιά.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών και γενικά κάτω των 70 ετών και ιστορικά ήταν άτομα που κατείχαν ήδη ανώτερες ηγετικές θέσεις στο υπουργείο της Εκκλησίας ή αλλού στην Αγγλικανική Κοινότητα.
