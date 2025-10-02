ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πνευματικά δικαιώματα Τεχνητή νοημοσύνη Warner Universal Music

Universal και Warner κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη

Η μεγάλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει μια σειρά αγωγών από καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων

Η Universal Music και η Warner Music βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, με την εφημερίδα να επικαλείται πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.

Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ μέσα σε εβδομάδες υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα.

Η αυξανόμενη χρήση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει μια σειρά αγωγών, με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων να κατηγορούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες παραχωρούν άδεια χρήσης των τραγουδιών τους για τη δημιουργία κομματιών που παράγονται από δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν μια δομή πληρωμών παρόμοια με αυτή που ισχύει για το streaming, όπου η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ενεργοποιεί μια μικροπληρωμή.

