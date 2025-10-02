Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Universal και Warner κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη
Universal και Warner κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη
Η μεγάλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει μια σειρά αγωγών από καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων
Η Universal Music και η Warner Music βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνιών για την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των Financial Times, με την εφημερίδα να επικαλείται πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.
Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ μέσα σε εβδομάδες υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα.
Η αυξανόμενη χρήση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει μια σειρά αγωγών, με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων να κατηγορούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους.
Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες παραχωρούν άδεια χρήσης των τραγουδιών τους για τη δημιουργία κομματιών που παράγονται από δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σύμφωνα με την έκθεση.
Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν μια δομή πληρωμών παρόμοια με αυτή που ισχύει για το streaming, όπου η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ενεργοποιεί μια μικροπληρωμή.
Η Universal και η Warner μπορούν η καθεμιά να έρθουν σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ μέσα σε εβδομάδες υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα.
Η αυξανόμενη χρήση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης στις δημιουργικές βιομηχανίες έχει προκαλέσει μια σειρά αγωγών, με καλλιτέχνες, συγγραφείς και κατόχους δικαιωμάτων να κατηγορούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ότι χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους.
Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες παραχωρούν άδεια χρήσης των τραγουδιών τους για τη δημιουργία κομματιών που παράγονται από δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη και για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σύμφωνα με την έκθεση.
Οι μουσικές εταιρείες επιδιώκουν μια δομή πληρωμών παρόμοια με αυτή που ισχύει για το streaming, όπου η αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ενεργοποιεί μια μικροπληρωμή.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα