Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Εκτελέστηκε με ένεση 64χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα
Εκτελέστηκε με ένεση 64χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα
Eίχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία δύο ανθρώπων το 1990
Ένας 64χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία δύο ανθρώπων το 1990, εκτελέστηκε χθες Τρίτη στη Φλόριντα.
Ο Βίκτορ Τζόουνς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 67χρονου Τζέικομπ Νέστορ και της 66χρονης συζύγου του, Ματίλντα Νέστορ, λίγο καιρό αφότου άρχισε να εργάζεται στο κατάστημα του ζευγαριού.
Η εκτέλεση του Τζόουνς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 13η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 34 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 28 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).
Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Ο Βίκτορ Τζόουνς είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 67χρονου Τζέικομπ Νέστορ και της 66χρονης συζύγου του, Ματίλντα Νέστορ, λίγο καιρό αφότου άρχισε να εργάζεται στο κατάστημα του ζευγαριού.
Η εκτέλεση του Τζόουνς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – ήταν η 13η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 34 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 28 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).
Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026
Γαλλία: Νεκρός ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στο Παρίσι - Βρέθηκε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα