«Ανακωχή» μεταξύ σοσιαλιστών και φιλελεύθερων στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από την ψήφο δυσπιστίας κατά της Φον ντερ Λάιεν
Με δεδομένη τη γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της προέδρου, στο μέλλον οι ομάδες ενδέχεται να αποσύρουν την υποστήριξή τους
Οι σύμμαχοι της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσαν ότι θα την υποστηρίξουν στις δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας σχετικά με την προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα.
Η φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί (S&D) επιβεβαίωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις ούτε θα τις χρησιμοποιήσουν για να ασκήσουν πίεση στην Φον ντερ Λάιεν προκειμένου να επιτύχουν πολιτικές παραχωρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις κατατέθηκαν από την Αριστερά και τους ακροδεξιούς Πατριώτες για την Ευρώπη.
Εναντίον της Φον ντερ Λάιεν είχε γίνει πρόταση δυσπιστίας και τον Ιούλιο, η πρώτη φορά από το 2014 για πρόεδρο της Επιτροπής.
Η στήριξη των δύο ομάδων προς την πρόεδρο της Επιτροπής, όπως σημειώνει το Politico, σηματοδοτεί μια αισθητά καλύτερη διάθεση απέναντι στο πρόσωπο της πρόεδρου σε σύγκριση με την τελευταία ψηφοφορία, όταν και οι δύο συνέχισαν να ασκούν πίεση μέχρι την τελευταία στιγμή, ελπίζοντας να αποσπάσουν παραχωρήσεις.
Πάντως, με δεδομένη τη γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της προέδρου, στο μέλλον οι ομάδες ενδέχεται να αποσύρουν την υποστήριξή τους. Ορισμένοι φιλελεύθεροι ευρωβουλευτές υποστήριξαν μάλιστα ότι η ομάδα τους πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο να υποστηρίξει στο μέλλον μια πρόταση μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν αν η πρόεδρος της Επιτροπής δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.
Οι δύο ομάδες, συνεχίζει το Politico, είναι δυσαρεστημένες με τις διαπραγματεύσεις της προέδρου της Επιτροπής για εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και με την ομάδα Mercosur των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σημεία τριβής είναι ακόμη οι παραχωρήσεις της στην πράσινη πολιτική και το γεγονός ότι υιοθέτησε μόνο πρόσφατα σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.
Την κατηγορούν επίσης ότι προωθεί τις δικές της προτεραιότητες με τις χώρες της ΕΕ και αγνοεί τη βούληση του Κοινοβουλίου.
Ωστόσο όλοι αναγνωρίζουν ότι η καθαίρεση της φον ντερ Λάιεν θα έριχνε την ΕΕ σε μια άνευ προηγουμένου κρίση, χωρίς καμία εγγύηση ότι ο διάδοχός της θα ήταν πιο χρήσιμος για την υπόθεσή τους.
