Ουκρανία: Περιμένουμε σουηδικά μαχητικά Gripen λέει το Κίεβο - Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, απαντά η Στοκχόλμη

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας άφησε χθες να εννοηθεί πως η χώρα του περιμένει να παραλάβει πρόσθετα F-16 και Mirage, καθώς και - για πρώτη φορά - σουηδικά Gripen