Ουκρανία: Περιμένουμε σουηδικά μαχητικά Gripen λέει το Κίεβο - Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, απαντά η Στοκχόλμη
Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας άφησε χθες να εννοηθεί πως η χώρα του περιμένει να παραλάβει πρόσθετα F-16 και Mirage, καθώς και - για πρώτη φορά - σουηδικά Gripen
Η Σουηδία δεν έχει καταλήξει σε καμία οριστική συμφωνία με την Ουκρανία για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Gripen, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Στοκχόλμης. Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παραδόσεων δυτικών αεροσκαφών.
Όπως μετέδωσε το σουηδικό δίκτυο SVT News, το υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας διέψευσε ότι υπάρχει οριστική απόφαση σχετικά με την αποστολή των μαχητικών Gripen στην Ουκρανία. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως απάντηση σε ρεπορτάζ του BBC, στο οποίο ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ιβάν Χαβρίλιουκ, υπαινίχθηκε ότι το Κίεβο «αναμένει» περαιτέρω παραδόσεις δυτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των Gripen.
Ερωτηθείς αν η Ουκρανία περιμένει παραδόσεις Mirage και Gripen μαζί με τα νέα F-16, ο Χαβρίλιουκ απάντησε: «Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πότε, τι ή ποια θα λάβουμε».
Από τη μεριά τους, οι σουηδικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι συνομιλίες για την προμήθεια των αεροσκαφών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση. «Υπάρχουν εδώ και καιρό συνομιλίες μεταξύ Σουηδίας και Ουκρανίας για την εξαγωγή/πώληση του Gripen E», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργού Άμυνας, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο».
Οι συζητήσεις για την αποστολή των μαχητικών Saab JAS 39 Gripen στην Ουκρανία βρίσκονται στο τραπέζι εδώ και χρόνια, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει την Πολεμική του Αεροπορία με δυτικής προέλευσης αεροσκάφη.
Σήμερα η Ουκρανία επιχειρεί ήδη με αμερικανικής κατασκευής F-16 που της έχουν παραχωρηθεί από τη Δανία και την Ολλανδία, αλλά και με γαλλικά Mirage 2000. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο τότε υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ είχε αναφέρει ότι η χώρα βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες για την απόκτηση Gripen και Eurofighter Typhoon, χωρίς να υπάρξουν νεότερες εξελίξεις.
Το περασμένο καλοκαίρι, οι σουηδικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τα σχέδια για την αποστολή Gripen είχαν παγώσει, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στις παραδόσεις F-16. Ωστόσο, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των συζητήσεων μόλις ολοκληρωθούν οι τρέχουσες μεταφορές.
