Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν
Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Grand Blanc - Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» στο πάρκινγκ της εκκλησίας
Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας ένοπλος έριξε ένα όχημα στο μπροστινό μέρος της εκκλησίας κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης λειτουργίας, άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια έβαλε σκόπιμα φωτιά που εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
«Ένας 40χρονος ύποπτος από το Μπάρτον, οδήγησε το όχημά του μέσα από τις μπροστινές πόρτες της εκκλησίας», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας, Γουίλιαμ Ρενιέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Police in Michigan have identified the suspect in Sunday morning's shooting and fire during a packed service at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc. At least two people were killed and eight others injured, officials said. https://t.co/WqJH33KNiO pic.twitter.com/J64d4VLB4S— ABC News (@ABC) September 28, 2025
Οι Αρχές θεωρούν πως ο άνδρας πυρπόλησε την εκκλησία. «Υπήρξε μια πυρκαγιά και πιστεύουμε ότι προκλήθηκε σκόπιμα από τον ύποπτο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.
BREAKING: 🔴— James (@Annar_11) September 28, 2025
Aerial photo shows the aftermath from the fire at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan.
Also, this is where a gunman opened fire, killing and injuring several people. pic.twitter.com/jTeqCc3vl4
Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» στο πάρκινγκ της εκκλησίας, πρόσθεσε ο Ρένιε.
NOW: Active shooter at a church in Grand Blanc, Michigan. The building is on fire and the roof is beginning to collapse. Multiple victims confirmed via scanner.pic.twitter.com/5oStGOgfI7— Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 28, 2025
«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.
«Η καρδιά μου ραγίζει για την κοινότητα του Grand Blanc», έγραψε η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ σε ανάρτηση στο X. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», ανέφερε μεταξύ άλλων.
September 28, 2025
