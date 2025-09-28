Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.«Η καρδιά μου ραγίζει για την κοινότητα του Grand Blanc», έγραψε η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ σε ανάρτηση στο X. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», ανέφερε μεταξύ άλλων.