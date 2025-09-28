Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν
ΚΟΣΜΟΣ
Μίσιγκαν Πυροβολισμοί Εκκλησία

Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν

Το περιστατικό συνέβη στην εκκλησία του Ιησού Χριστού στο Grand Blanc - Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» στο πάρκινγκ της εκκλησίας

Τουλάχιστον δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν όταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ άνοιξε πυρ εναντίον πιστών στην εκκλησία Μορμόνων στο Grand Blanc του Μίσιγκαν, επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Γκραντ Μπλαν, Γουίλιαμ Ρένι. Οι αρχές πιστεύουν ότι και ο Σάνφορντ έβαλε σκόπιμα φωτιά στην εκκλησία.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας ένοπλος έριξε ένα όχημα στο μπροστινό μέρος της εκκλησίας κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης λειτουργίας, άρχισε να πυροβολεί και στη συνέχεια έβαλε σκόπιμα φωτιά που εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.

 «Ένας 40χρονος ύποπτος από το Μπάρτον, οδήγησε το όχημά του μέσα από τις μπροστινές πόρτες της εκκλησίας», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας, Γουίλιαμ Ρενιέ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Οι Αρχές θεωρούν πως ο άνδρας πυρπόλησε την εκκλησία. «Υπήρξε μια πυρκαγιά και πιστεύουμε ότι προκλήθηκε σκόπιμα από τον ύποπτο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί.



Κλείσιμο
Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε» στο πάρκινγκ της εκκλησίας, πρόσθεσε ο Ρένιε.

Οι αρχές περιμένουν να σβήσει η φωτιά για να διαπιστώσουν εάν ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον θύματα στο εσωτερικό της εκκλησίας που δεν κατάφεραν να βγουν.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.

«Η καρδιά μου ραγίζει για την κοινότητα του Grand Blanc», έγραψε η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ σε ανάρτηση στο X. «Η βία οπουδήποτε, ειδικά σε έναν χώρο λατρείας, είναι απαράδεκτη», ανέφερε μεταξύ άλλων.


UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

