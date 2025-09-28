Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Πρώτο κόμμα την AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία
Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα εξασφάλιζε πλειοψηφία, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της BILD
Πρώτη δύναμη την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και αύξηση της δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα εξασφάλιζε πλειοψηφία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της BILD, η AfD παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη με 26%, χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση, όπως και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), στο 25% και στη δεύτερη θέση. Σταθερό στο 15% βρίσκεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1%) και η Αριστερά με 11% (χωρίς μεταβολή). Η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) με 4% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 3% εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το όριο εισόδου στην Bundestag.
«Το 11% των ψήφων πηγαίνει σε κόμματα τα οποία δεν φθάνουν το 5%, ενώ τόσο ο συνασπισμός CDU/CSU - SPD με 40% όσο και η συνεργασία SPD - Πρασίνων - Αριστεράς με 37% δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία του 45% για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Πλειοψηφία θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν η CDU/CSU με την AfD», σχολιάζει ο επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ.
Στην ίδια δημοσκόπηση, το 65% (+3%) των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο του Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, ενώ ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 23% (-3%) και «δεν ξέρω» απαντά το 12%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούνιο δυσαρέσκεια για το έργο του καγκελάριου εξέφραζε το 45%.
