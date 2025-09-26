Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Επιστολή Μαδούρο στον Τραμπ - Ζητά να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας πρότεινε τη βοήθειά του στις ΗΠΑ για να καταδιώξουν το καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέφερε τη βοήθειά του στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να καταδιώξει τους ηγέτες του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα, αφού οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον διακινητών ναρκωτικών.
Ο Μαδούρο έκανε αυτήν την πρόταση στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Παράλληλα, του παρέδωσε μια επιστολή για τον Τραμπ με την οποία τον προέτρεψε να ξεκινήσουν απευθείας διάλογο, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.
