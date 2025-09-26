«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από μία γενοκτονία», δήλωσε η Τζένιφερ Λόρενς

«Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», είπε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία - Δείτε βίντεο