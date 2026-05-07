Σε κρίσιμη κατάσταση η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, πιέζουν οι ΗΠΑ το Ιράν για την απελευθέρωσή της
Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της.

«Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει απολύτως ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει αμέσως και να της παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος παρακολουθεί», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ράιλι Μπαρνς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπαρνς

«Το ιρανικό καθεστώς φυλάκισε την Νάργκες Μοχαμαντί επειδή χρησιμοποίησε τη φωνή της – επειδή μιλούσε εκ μέρους του ιρανικού λαού και των προσδοκιών του για μια καλύτερη ζωή. Βρίσκεται τώρα σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει εντελώς ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει τώρα και να της παράσχει τη φροντίδα που χρειάζεται. Ο κόσμος παρακολουθεί».


Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό, υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.
