Ζελένσκι: Η Ρωσία ζητά την άδειά μας για να κάνει παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία και μετά να συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε μήνυμά του προειδοποίησε και ηγέτες χωρών που επιθυμούν να παρευρεθούν στους ρωσικούς εορτασμούς της 9ης Μαΐου, λέγοντάς τους να το ξανασκεφτούν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η κήρυξη περιορισμένης εκεχειρίας από τη Ρωσία για τους εορτασμούς μνήμης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποκάλυψε την «περίεργη και ακατάλληλη» λογική των ηγετών της.

Ο Ζελένσκι, στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη του ομιλία, δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διατηρήσουν καλύτερα την ειρήνη στην Ευρώπη, όπως έκανε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια «δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσιοποίησε μήνυμα του, όπου επιτίθεται κατά της Ρωσίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ρώσοι ζητούν την άδεια της χώρας του για να περαπτήσουν στην Κόκκινη Πλατεία για περίπου μία ώρα και μετά να συνεχίζουν να σκοτώνουν ανθρώπους.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην πρόταση της Ουκρανίας προς τη Ρωσίας για εκεχειρία, με την τελευταία - όπως είπε - να απαντά με επιθέσεις και απειλές. 

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην επιθυμία που πέχουν εκφράσει ηγέτες γειτονικών χωρών της Ρωσίας να παρευρεθούν στους εορτασμούς της 9ης Μαΐου, επετείου της νίκης των Ρώσων κατά των στρατευμάτων της Γερμανίας τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγοντά τους να το ξανασκεφτούν.
