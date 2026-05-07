Η Washington Post επικαλείται έκθεση της CIA: Η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τις δυνατότητες του Ιράν, μπορεί ν' αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό επί μήνες
Παρά την καταστροφή του ιρανικού ναυτικού και την αποδυνάμωση των στρατιωτικών της υποδομών, η χώρα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό απόθεμα σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones
Η CIA εκτιμά ότι το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ για τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μήνες, προτού αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Παρά την καταστροφή του ιρανικού ναυτικού και την αποδυνάμωση των στρατιωτικών της υποδομών, η χώρα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό απόθεμα σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones, γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση τις εκτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πλήρη καταστροφή των όπλων του Ιράν.
Πιο συγκεκριμένα, παρά την έντονη στρατιωτική πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί τα περίπου 75% των προπολεμικών του αποθεμάτων σε κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και περίπου το 70% των βαλλιστικών πυραύλων του, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, που γνωρίζουν την ανάλυση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε δηλώσεις που αποπνέουν αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού, λέγοντας ότι το Ιράν έχει σχεδόν εξαλείψει τα όπλα του και διαθέτει μόνο το 18%-19% των πυραύλων που είχε πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, η ανάλυση της CIA, η οποία είναι συχνά πιο... ψύχραιμη από τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει καταφέρει να αποκαταστήσει τις υπόγειες αποθήκες όπλων και να επισκευάσει και να επαναλειτουργήσει αρκετούς από τους πυραύλους που είχαν υποστεί ζημιές.
Η αμερικανική ανάλυση προειδοποιεί ότι η ικανότητα του Ιράν να αντέξει οικονομικές δυσκολίες και να διατηρήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι πιστεύουν οι ΗΠΑ, και ότι το καθεστώς έχει την αποφασιστικότητα να παρατείνει τον πόλεμο, παρά τις στρατιωτικές αποτυχίες.
Οι στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν μπορεί να καταλήξουν σε στρατηγική αποτυχία, καθώς το Ιράν ενδέχεται να βγει από τον πόλεμο ενισχυμένο και με τη δυνατότητα να διατηρήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου.
