Συγγνώμη εξ ονόματος της Δανίας ζήτησε η Φρέντερικσεν από Γροιλανδές για την αναγκαστική αντισύλληψη

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και διήρκεσε ως το 1992 με στόχο να περιοριστεί το ποσοστό γεννητικότητας στη Γροιλανδία