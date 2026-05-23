Κώστας Ηλιάκης: Ο «αετός» της Κρήτης που έσβησε στον αέρα
Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την φονική αερομαχία που κόστισε στον έλληνα σμηναγό τη ζωή του και έφερε Ελλάδα και Τουρκία μια ανάσα από την σύρραξη
Ένας από τους σπουδαιότερους πιλότους μαχητικών, ο Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν, ο πασίγνωστος «Κόκκινος βαρώνος» είχε πει ότι «η αερομαχία απαιτεί την τελευταία σταγόνα αίματος, την τελευταία σταγόνα βενζίνης και τον τελευταίο παλμό της καρδιάς».
Η ρήση ταιριάζει σχεδόν απόλυτα στον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη, τον «αετό» της Κρήτης όπως τον αποκάλεσαν, που στις 23 Μαΐου του 2006 απογειώθηκε για την τελευταία του αναχαίτιση.
Η ρήση ταιριάζει σχεδόν απόλυτα στον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη, τον «αετό» της Κρήτης όπως τον αποκάλεσαν, που στις 23 Μαΐου του 2006 απογειώθηκε για την τελευταία του αναχαίτιση.
Για τον ίδιο ήταν άλλη μια μέρα στην δουλειά εκείνη η Τρίτη του Μάη, όταν ενημερώθηκε ότι πρέπει να απογειωθεί άμεσα αφού τουρκικά μαχητικά είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Συνόδευαν ένα φωτογραφικό αεροσκάφος RF4 το οποίο είχε ως πιθανή αποστολή την φωτογράφιση των ελληνικών πυραύλων S-300 στην Κρήτη, οπότε στην 115 πτέρυγα μάχης στην Σούδα σήμανε συναγερμός.
Ένα ζεύγος F 16 Block 52+ απογειώνεται και ο Κώστας Ηλιάκης οδεύει χωρίς φυσικά να το διαισθάνεται στην τελευταία του εμπλοκή, ενώ την ίδια στιγμή αρκετά ναυτικά μίλια πριν από την Κάρπαθο, ο Τούρκος πιλότος Ιμπραήμ Χάλι με ένα F 16 είναι ένας από τους συνοδούς του φωτογραφικού αεροπλάνου.
Η αερομαχία στην ΚάρπαθοΛίγο μετά τη μία παρά είκοσι τα ελληνικά μαχητικά εντοπίζουν τα τουρκικά να πετούν κοντά στην Κάρπαθο και αρχίζει η αναγνώριση και η αναχαίτιση.
Ο Κώστας Ηλιάκης είναι ένας εξαιρετικός ιπτάμενος, ένας παθιασμένος Ίκαρος, που λάτρεψε από παιδί τα αεροπλάνα και όταν ήρθε η ώρα για τις πανελλήνιες, η Σχολή Ικάρων ήταν η μόνη επιλογή στο μηχανογραφικό του.
Όταν αποφοίτησε παρακολούθησε το Σχολείο Όπλων Τακτικής και ακολούθως το Πρόγραμμα Τακτικής Ηγεσίας ενώ το 2002 ήταν ένας από τους δέκα ιπτάμενους που στάλθηκαν στις ΗΠΑ για εκπαίδευση στα νέα τότε F16 Block 52+. Με ένα τέτοιο αεροσκάφος πέταγε εκείνη την Τρίτη, όταν άρχισε η μοιραία όπως εξελίχτηκε αερομαχία πάνω από την Κάρπαθο και η εμπλοκή με τον Τούρκο πιλότο.
Όταν πλησιάζει το φωτογραφικό RF 4 σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα εκείνης της ημέρας λέει στον συνάδελφό του να μείνει πίσω απο ένα τουρκικό μαχητικό και στη συνέχεια ακούγονται τα τελευταία λόγια του στο Κέντρο Επιχειρήσεων: «“Κρόνος” ο 550 (Ηλιάκης) πηγαίνει για τον “χοντρό” (RF4). Είμαι πίσω του».
Ο δολοφονικός ελιγμόςΟ Ιμπραήμ Χάλι πραγματοποιεί εντελώς ξαφνικά έναν δολοφονικό ελιγμό πετώντας πάνω από το F16 του Ηλιάκη και χτυπάει πιθανότατα με το φτερό του την καλύπτρα του ελληνικού μαχητικού.
Ο «αετός» της Κρήτης πεθαίνει ακαριαία, ενώ το τουρκικό αεροσκάφος εισέρχεται σε περιδίνηση έχοντας χάσει το φτερό του, αλλά ο Χάλι κατορθώνει να εκτοξευτεί από αυτό και να πέσει με αλεξίπτωτο στο Καρπάθιο πέλαγος.
Ο δεύτερος Έλληνας πιλότος ενημερώνει άμεσα το Κέντρο επιχειρήσεων για το συμβάν και χωρίς να έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι έχει συμβεί αναφέρει: «“Κρόνος” βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη...».
«"Κρόνος" έχουν τρακάρει δύο F-16 νότια της Καρπάθου» είναι η φράση που προκαλεί ένα σφίξιμο στην καρδιά όλων όσων εμπλέκονται στην επιχείρηση.
Την ίδια στιγμή Άγκυρα και Αθήνα τίθενται σε κατάσταση alert και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία απογειώνει 40 μαχητικά, η Τουρκία σηκώνει στον αέρα 80 και μια δικών μας ΟΥΚ φτάνει με ελικόπτερο στο σημείο της μοιραίας εμπλοκής.
Λίγα μίλια πιο μακριά το υπό σημαία Παναμά εμπορικό «Gus Century» μαζεύει τον Τούρκο πιλότο από την θάλασσα ενώ λίγο αργότερα με διαφορά λεπτών φτάνουν δύο ελικόπτερα διάσωσης, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό.
Μια ρωγμή στο κράνος τουΟ Ιμπραήμ Χάλι αρνείται την ελληνική βοήθεια και απειλεί με πιστόλι τους έλληνες διασώστες, ενώ την ίδια στιγμή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Παναγιώτης Χηνοφώτης και ο Τούρκος ομόλογός του Χιλμί Οζκιόκ, συνομιλούν ώστε να μην λάβει η κρίση ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Τελικά οι Έλληνες διασώστες θα παραδώσουν τον Χάλι στους Τούρκους συναδέλφους τους βιντεοσκοπώντας τις στιγμές, ενώ λίγα 24ωρα αργότερα δύο σάκοι απο καραβόπανο παραδίδονται στην 115 Πτέρυγα Μάχης.
Ανάμεσα στα ευρήματα είναι και το κράνος του ηρωικού σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, το οποίο φέρει μια ρωγμή στο πίσω μέρος του αλλά και άλλα αντικείμενα που πιστοποιούν τον θάνατο του 36χρονου παιδιού που λάτρεψε τον ουρανό απο τότε που ήταν παιδί και ονειρευόταν να γίνει Ίκαρος.
