Ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της πόλης Φετιγιέ στην Τουρκία, τραυματίστηκε στο πόδι
Ο δήμαρχος της πόλης Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση στην περιοχή Ακαρτζά της τουρκικής επαρχίας Μούγλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του δημάρχου φορώντας μάσκα και άνοιξε πυρ εναντίον του. Μετά την επίθεση, διέφυγε και φέρεται να εντοπίστηκε σε εργοτάξιο. 

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Φατίχ Ακκάγια, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Καρατζά, δήλωσε: «Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι άκρως ικανοί και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».

