Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σκεφτόμουν τι θα κάνω εάν τον δω στον δρόμο, έμεινε στη φυλακή 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία
Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Σκεφτόμουν τι θα κάνω εάν τον δω στον δρόμο, έμεινε στη φυλακή 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία
Το πρώτο σχόλιο του πρώην δημάρχου της Αθήνας μετά την αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχουσς της «17Ν»
Το πρώτο του σχόλιο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της «17Ν» έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος το 1989 έχασε τον πατέρα του, Παύλο, σε στοχευμένη δολοφονική επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας.
«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε», ανέφερε ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, λίγες ώρες μετά τα πρώτα πλάνα που ήρθαν στο φως και δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους του Βύρωνα.
Αναλυτικότερα ο Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και κοιτούσα τα sites και σκεφτόμουν, το έλεγα στη Σία. Εάν εγώ τον πετύχω κάπου στο δρόμο, οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί κυκλοφορώ, τι θα κάνω; Και ακόμα χειρότερα: εάν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε; Αλλά μετά διόρθωσα λίγο τον εαυτό μου και θα σας πω γιατί. Εγώ όλο αυτό έχω την τύχη να το μοιράζομαι δημόσια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν και δεν έχουν αυτήν την τύχη, ζώντας τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μόνοι τους, μέσα στη σιωπή. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Γιατί το σύστημά μας είναι σωφρονιστικό. Οκ, καμία αντίρρηση».
Και συμπλήρωσε: «Ας πάρουμε παράδειγμα τον Γιωτόπουλο. Έχει βρεθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή για 24 χρόνια, και στο σύνολο θα είναι για 25 χρόνια. Άρα 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σαν κοινωνία. Το θεωρούμε αυτό Δικαιοσύνη;».
«Μου είναι δύσκολο να μιλάω γι’ αυτό. Μας πλήγωσε βαθιά. Όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση. Εκφράσαμε τη διαφωνία μας πολύ έντονα, κυρίως γιατί του δόθηκε αυτή η δημοσιότητα για την οποία εκείνος δολοφονούσε, γενναιόδωρα, απλόχερα, χωρίς να του γίνουν πραγματικά σκληρές ερωτήσεις. Ήταν σαν να βλέπεις μικρά διαγγέλματα. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον απόλυτο Έλληνα serial killer. Έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους πισώπλατα. Δεν άντεξα να το δω. Όχι, δεν μπόρεσα. Ούτε θέλω να το δω στη ζωή μου».
«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε», ανέφερε ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, λίγες ώρες μετά τα πρώτα πλάνα που ήρθαν στο φως και δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους του Βύρωνα.
Αναλυτικότερα ο Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και κοιτούσα τα sites και σκεφτόμουν, το έλεγα στη Σία. Εάν εγώ τον πετύχω κάπου στο δρόμο, οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί κυκλοφορώ, τι θα κάνω; Και ακόμα χειρότερα: εάν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε; Αλλά μετά διόρθωσα λίγο τον εαυτό μου και θα σας πω γιατί. Εγώ όλο αυτό έχω την τύχη να το μοιράζομαι δημόσια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν και δεν έχουν αυτήν την τύχη, ζώντας τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μόνοι τους, μέσα στη σιωπή. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Γιατί το σύστημά μας είναι σωφρονιστικό. Οκ, καμία αντίρρηση».
Και συμπλήρωσε: «Ας πάρουμε παράδειγμα τον Γιωτόπουλο. Έχει βρεθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή για 24 χρόνια, και στο σύνολο θα είναι για 25 χρόνια. Άρα 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σαν κοινωνία. Το θεωρούμε αυτό Δικαιοσύνη;».
«Τρομερά δύσκολο να βλέπω στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα μου»Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Κώστας Μπακογιάννης ρωτήθηκε και για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17Ν», που προβλήθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση, στο οποίο συμμετείχε και ο αρχιεκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας:
«Μου είναι δύσκολο να μιλάω γι’ αυτό. Μας πλήγωσε βαθιά. Όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση. Εκφράσαμε τη διαφωνία μας πολύ έντονα, κυρίως γιατί του δόθηκε αυτή η δημοσιότητα για την οποία εκείνος δολοφονούσε, γενναιόδωρα, απλόχερα, χωρίς να του γίνουν πραγματικά σκληρές ερωτήσεις. Ήταν σαν να βλέπεις μικρά διαγγέλματα. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον απόλυτο Έλληνα serial killer. Έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους πισώπλατα. Δεν άντεξα να το δω. Όχι, δεν μπόρεσα. Ούτε θέλω να το δω στη ζωή μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα