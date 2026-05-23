Νότινγκ Χιλ: Ινδοί billionaires αγόρασαν διαμερίσματα για το προσωπικό και απειλούν τους γείτονες με κοινωνικές κατοικίες

Κατοικίες στο Δελχί και το Μουμπάι

Το ζευγάρι φέρεται να έχει ήδη ξοδέψει 4,7 εκατομμύρια λίρες για εργασίες στην έπαυλη. Άλλος κάτοικος υπερασπίστηκε το ζευγάρι, λέγοντας ότι «αυτά είναι μέρος της ζωής σε μια πόλη όπως το Λονδίνο», ωστόσο οι επικριτές επιμένουν ότι δεν μπόρεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.Το ισχυρό ζευγάρι διαθέτει επίσης κατοικίες στο Δελχί και το Μουμπάι, καθώς και διαμέρισμα και στούντιο στο Νότινγκ Χιλ.Ο Αχούτζα δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση δισεκατομμυρίων Shahi Exports, εταιρεία παραγωγής ενδυμάτων.Η Καπούρ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές μεγάλες Χίντι παραγωγές και είναι κόρη του Ανίλ Καπούρ που είχε υποδυθεί τον παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Slumdog Millionaire». Ως σταρ τρίτης γενιάς του Bollywood, η τελευταία της ταινία κυκλοφόρησε το 2023, ενώ έχει διαφημίσει brands όπως Dior και Lancôme στα social media της.