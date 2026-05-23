Νότινγκ Χιλ: Ινδοί billionaires αγόρασαν διαμερίσματα για το προσωπικό και απειλούν τους γείτονες με κοινωνικές κατοικίες
Οι πάμπλουτοι Ινδοί αγόρασαν πριν χρόνια μια έπαυλη 21 εκατ. λιρών και ακολούθησε μια τριετής πολεοδομική διαμάχη – Πώς κατάφεραν να βάλουν στο «χέρι» τους γείτονες παίρνοντας εκδίκηση
Όταν ένας Ινδός μεγιστάνας της ένδυσης και η σταρ του Bollywood σύζυγός του αγόρασαν πριν από τρία χρόνια μια ετοιμόρροπη έπαυλη 21 εκατομμυρίων λιρών, ελάχιστοι από τους εύπορους κατοίκους του Νότινγκ Χιλ έδωσαν σημασία. Σήμερα, μετά από μια σφοδρή πολεοδομική διαμάχη, οι κάτοικοι της διπλανής πολυκατοικίας λένε ότι το ζευγάρι αγόρασε πέντε διαμερίσματα στο κτίριό τους και τους απειλεί πως αν συνεχίσουν να αντιδρούν, θα τα μετατρέψει σε κοινωνικές κατοικίες.
Η ιστορία ξεκινά το 2023, με την αγορά του της έπαυλης 200 ετών στο δυτικό Λονδίνο από τον 42χρονο δισεκατομμυριούχο Ανάντ Αχούτζα και την 40χρονη σύζυγό του Σονάμ Καπούρ, η οποία διαθέτει 33 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.
Το ζευγάρι υπέβαλε σχέδια πλήρους ανακατασκευής του και πρότεινε να ξηλωθεί όλο το εσωτερικό της έπαυλης, διατηρώντας μόνον τους τέσσερις εξωτερικούς τείχους και να κατασκευαστεί υπόγεια πισίνα και υπόγειο γήπεδο μπάσκετ.
Τα έργα προκάλεσαν αναστάτωση και θόρυβο. Όμως οι κάτοικοι της πολυκατοικίας «Hillcrest», που συνοδεύει με το ακίνητο, δεν πίστευαν ότι έπρεπε να ανησυχήσουν. Ακολούθησε μία τριετής πολεοδομική διαμάχη με συνεχείς ενστάσεις και προσφυγές. Στο τέλος, το ζευγάρι των δισεκατομμυριούχων έλαβε την έγκριση για τα σχέδιά του.
Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα 5 διαμερίσματα αγοράστηκαν από εταιρεία συνδεδεμένη με το ζευγάρι. Πλέον, η κατοχή τους θα μπορούσε να τους δώσει επιρροή στο συμβούλιο της πολυκατοικίας, περνώντας τα σχέδια ανακαίνισης. Η ίδια εταιρεία αγόρασε το γκαράζ της πολυκατοικίας, που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να στεγάσει ένα μέρος της συλλογής αυτοκινήτων του ζευγαριού.
Σε ανταλλαγή email μεταξύ κατοίκων και της Shahi Exports, αναφερόταν ότι ενδεχόμενη δημοσίευση άρθρου με τις ανησυχίες των κατοίκων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.
Ιδιοκτήτης διαμερίσματος υποστηρίζει ότι στόχος του ζευγαριού είναι να τους κάνει να φοβηθούν, αφήνοντας αιχμές κατά του ζευγαριού των Ινδών, ότι θέλουν να μετατρέψουν την πολυκατοικία «σε άλλη μία παιδική χαρά τους».
Άλλος κάτοικος είπε ότι στο παρελθόν είχαν σταλεί νομικές επιστολές από ιδιοκτήτες ορισμένων από τα 23 διαμερίσματα του Hillcrest σχετικά με τα σχέδια των γειτόνων και σημειώνει ότι φοβούνται να μιλήσουν.
Τα σπίτια για το «υπηρετικό προσωπικό»Όπως αναφέρει η Daily Mail, η διαμάχη είχε και εμφανείς συνέπειες. Οι κάτοικοι της Hillcrest κατηγορούν τώρα το ζευγάρι ότι αγόρασε 5 διαμερίσματα στην πολυκατοικία τους, συνολικής αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων λιρών, με στόχο, όπως αναφέρουν, να χρησιμοποιηθούν ως «δωμάτια υπηρετικού προσωπικού».
Οι απειλές για «κοινωνικές κατοικίες»Όταν οι κάτοικοι εξέφρασαν δημόσια τις ανησυχίες τους, η αντίδραση που εισέπραξαν ήταν αναπάντεχη. Κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης, εκπρόσωπος της εταιρείας τους προειδοποίησε ότι αν συνέχιζαν να δημιουργούν προβλήματα, τα διαμερίσματα θα διατίθενταν για «κοινωνική κατοικία».
Το ζευγάρι φέρεται να έχει ήδη ξοδέψει 4,7 εκατομμύρια λίρες για εργασίες στην έπαυλη. Άλλος κάτοικος υπερασπίστηκε το ζευγάρι, λέγοντας ότι «αυτά είναι μέρος της ζωής σε μια πόλη όπως το Λονδίνο», ωστόσο οι επικριτές επιμένουν ότι δεν μπόρεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
Ο Αχούτζα δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση δισεκατομμυρίων Shahi Exports, εταιρεία παραγωγής ενδυμάτων.
Η Καπούρ έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές μεγάλες Χίντι παραγωγές και είναι κόρη του Ανίλ Καπούρ που είχε υποδυθεί τον παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Slumdog Millionaire». Ως σταρ τρίτης γενιάς του Bollywood, η τελευταία της ταινία κυκλοφόρησε το 2023, ενώ έχει διαφημίσει brands όπως Dior και Lancôme στα social media της.
Κατοικίες στο Δελχί και το ΜουμπάιΤο ισχυρό ζευγάρι διαθέτει επίσης κατοικίες στο Δελχί και το Μουμπάι, καθώς και διαμέρισμα και στούντιο στο Νότινγκ Χιλ.
