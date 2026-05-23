Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ

Απαγόρευση εισόδου στον υπουργόο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τηπεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, επέβαλε η Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός ΕξωτερικώνΤο βίντεο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και η Γαλλία καταγγέλλει απαράδεκτες ενέργειες «σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκουεγκρίνουμε την προσέγγιση της νηοπομπής, η οποία δεν αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και επιβαρύνει τις διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες, των οποίων τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση χαιρετίζω. Δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε να απειλούνται, να εκφοβίζονται ή να κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο Γάλλοι υπήκοοι, ειδικά από δημόσιο λειτουργό», έγραψε οστο Χ, σημειώνοντας ότι «από σήμερα, στοναπαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια».«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.