Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά του Ισραηλινού υπουργού – Αιτία της απόφασης είναι το βίντεο με τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Απαγόρευση εισόδου στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, επέβαλε η Γαλλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό.

Το βίντεο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και η Γαλλία καταγγέλλει απαράδεκτες ενέργειες «σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

«Δεν εγκρίνουμε την προσέγγιση της νηοπομπής, η οποία δεν αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και επιβαρύνει τις διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες, των οποίων τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση χαιρετίζω. Δεν μπορούμε όμως να ανεχθούμε να απειλούνται, να εκφοβίζονται ή να κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο Γάλλοι υπήκοοι, ειδικά από δημόσιο λειτουργό», έγραψε ο Νοέλ Μπαρό στο Χ, σημειώνοντας ότι «από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

