Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Ισπανία Καύσωνας Θερμοκρασίες

Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία

Αυξημένες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο και ακόμη μεγαλύτερες από τη Δευτέρα περιμένουν οι μετεωρολόγοι - Πάνω από 10-15 βαθμούς από τα φυσιολογικά για την εποχή

Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Από μια μάλλον κρύα άνοιξη στον πρώιμο καύσωνα πέρασε μέσα σε ελάχιστες ημέρες η δυτική Ευρώπη με τις θερμοκρασίες κατά τόπους να ξεπερνούν τους 35 βαθμούς και σκαρφαλώνουν προς τους 40 βαθμούς, χωρίς ακόμη να έχει τελειώσει ο Μάιος.

Χθες και σήμερα στη Γαλλία και την Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε δεκάδες πόλεις, ειδικά στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας και τη νότια και κεντρική Ισπανία.

Η Ισπανία με την Πορτογαλία, τη Γαλλία όπως και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα και την ανεβάζει σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα.

Οι προβλέψεις για τη Γαλλία μιλούν για ένα θερμό Σαββατοκύριακο και ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ενδεικτικά στη Ναντ η πρόβλεψη είναι για 35 βαθμούς Κελσίου, στη Λα Ροσέλ στους 34 και 33 στη Βρέστη – και οι τρεις είναι πόλεις πάνω ή πολύ κοντά στον ωκεανό. Σε κάθε περίπτωση είναι θερμοκρασίες 10 με 15 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Παρασκευή στο Καπρετόν (35,2 βαθμοί) αλλά και στην Ανγκουλέμ (32,9 βαθμοί σε πόλη μακριά από τη θάλασσα).

Κλείσιμο
Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτοφανείς για τον Μάιο σε διάρκεια και ένταση. Η πρόβλεψη είναι ότι στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 22,9 βαθμών από το 2017.

Ακόμη εντονότερα ήταν τα φαινόμενα και στην Ισπανία όπου το θερμόμετρο είχε καταγράψει τους 37,7 βαθμούς, ενώ η πρόβλεψη είναι για 38 βαθμούς στα νότια της χώρας.

Η κατάσταση είναι παρόμοια με τη Γαλλία, με τους μετεωρολόγους σε Ισπανία και την Πορτογαλία να προβλέπουν μια καυτή εβδομάδα.

Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία
Σχεδόν 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Ρόντα της νότιας Ισπανίας

Στη Βρετανία είναι πιθανό να δούμε από τη Δευτέρα, να καταρρίπτεται το ρεκόρ για τον Μάιο που είναι 32,8 βαθμοί Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται εξίσου καυτό με θερμοκρασίες που καθημερινά θα βρίσκονται στους 26-28 βαθμού;ς για μεγάλες περιοχές της χώρας.

Ακόμη και στην Ιταλία περιμένουμε θερμοκρασίες μέχρι και 35 βαθμούς στα βόρεια και τα κεντρικά, δηλαδή συνθήκες Ιουνίου.

Φωτογραφίες: Reuters
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης