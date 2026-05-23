Κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, αγγίζει τους 38 βαθμούς σε Ισπανία και Γαλλία
Αυξημένες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο και ακόμη μεγαλύτερες από τη Δευτέρα περιμένουν οι μετεωρολόγοι - Πάνω από 10-15 βαθμούς από τα φυσιολογικά για την εποχή
Χθες και σήμερα στη Γαλλία και την Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε δεκάδες πόλεις, ειδικά στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας και τη νότια και κεντρική Ισπανία.
Η Ισπανία με την Πορτογαλία, τη Γαλλία όπως και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα και την ανεβάζει σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα.
Unusual late-spring #heat is expected acroos #europe in the coming days. Temperatures could approach 40°C in parts of Spain, Portugal, and France through early next week.— Weather Studio | Julien (@climatejulien) May 22, 2026
Persistent high pressure will bring several days of clear skies and temperatures rise as a result. pic.twitter.com/FMkk6nffuE
Les journées de lundi et mardi s'annoncent tout simplement historiques. Déjà en place sur le pays, le puissant dôme de chaleur va continuer de se renforcer et devrait atteindre des hauteurs de géopotentiel tout juste exceptionnelles. Selon la climatologie de référence ERA5… pic.twitter.com/dfOMusvQ3Y— Météo Décrypte (@Meteo_Decrypte) May 23, 2026
Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Παρασκευή στο Καπρετόν (35,2 βαθμοί) αλλά και στην Ανγκουλέμ (32,9 βαθμοί σε πόλη μακριά από τη θάλασσα).
Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτοφανείς για τον Μάιο σε διάρκεια και ένταση. Η πρόβλεψη είναι ότι στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 22,9 βαθμών από το 2017.
EUROPEAN HEAT WAVE— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 22, 2026
Extremely hot air from MOROCCO (44.9C today)
reached Northern Spain and SW France
MONTHLY RECORDS
SPAIN
36.1 Gijon
35.5 Oviedo
35.1 Donostia
and many others
FRANCE
36.2 Cap Ferret
and 19 more records (see list by Meteociel 👇)
‼️Hotter next days.(34C+ in UK) https://t.co/XOyYtDhzyi pic.twitter.com/rOhp9lEG5g
Η κατάσταση είναι παρόμοια με τη Γαλλία, με τους μετεωρολόγους σε Ισπανία και την Πορτογαλία να προβλέπουν μια καυτή εβδομάδα.
Στη Βρετανία είναι πιθανό να δούμε από τη Δευτέρα, να καταρρίπτεται το ρεκόρ για τον Μάιο που είναι 32,8 βαθμοί Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται εξίσου καυτό με θερμοκρασίες που καθημερινά θα βρίσκονται στους 26-28 βαθμού;ς για μεγάλες περιοχές της χώρας.
Ακόμη και στην Ιταλία περιμένουμε θερμοκρασίες μέχρι και 35 βαθμούς στα βόρεια και τα κεντρικά, δηλαδή συνθήκες Ιουνίου.
Φωτογραφίες: Reuters
