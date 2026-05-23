Σοβαρές παραβιάσεις από την μεταλλευτική εταιρεία προκάλεσαν την τραγωδία με 82 νεκρούς σε ορυχείο στην Κίνα
Σοβαρές παραβιάσεις από την μεταλλευτική εταιρεία προκάλεσαν την τραγωδία με 82 νεκρούς σε ορυχείο στην Κίνα
Οι Αρχές μιλούν για δύο αγνοούμενους και 128 τραυματίες που νοσηλεύονται
Το Πεκίνο αναθεώρησε προς τα κάτω τον απολογισμό της έκρηξης που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της χώρας, κάνοντας λόγο για 82 νεκρούς από 90 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.
Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για «σοβαρές παραβάσεις», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Συνολικά 247 ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη μέσα στο ανθρακωρυχείο του Λουσενγιού όταν σημειώθηκε η έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής.
«Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 82 ανθρώπους. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Και 128 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται», δήλωσε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Τσεν Σιανγκγιάνγκ, δήμαρχος της πόλης Τσανγκζί της επαρχίας Σανσί όπου βρίσκεται το ανθρακωρυχείο, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.
Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης και υγείας έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στον τόπο του δυστυχήματος.
Οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται για τη φονική έκρηξη στο ανθρακωρυχείο κάνουν λόγο για «σοβαρές παραβάσεις» που έχει διαπράξει η μεταλλευτική εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, η μεταλλευτική εταιρεία ευθύνεται για «σοβαρές παραβάσεις», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Συνολικά 247 ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη μέσα στο ανθρακωρυχείο του Λουσενγιού όταν σημειώθηκε η έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής.
«Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 82 ανθρώπους. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη δύο ανθρώπων και οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα. Και 128 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται», δήλωσε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Τσεν Σιανγκγιάνγκ, δήμαρχος της πόλης Τσανγκζί της επαρχίας Σανσί όπου βρίσκεται το ανθρακωρυχείο, σε απόσταση 500 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πεκίνου.
Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης και υγείας έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στον τόπο του δυστυχήματος.
Οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα ότι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται για τη φονική έκρηξη στο ανθρακωρυχείο κάνουν λόγο για «σοβαρές παραβάσεις» που έχει διαπράξει η μεταλλευτική εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα