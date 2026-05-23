Mετωπική σύγκρουση τραμ στο Ντίσελντορφ: Τουλάχιστον 27 τραυματίες
Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Μετωπική σύγκρουση δύο τραμ σημειώθηκε το Σάββατο (23/5) στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 27 άνθρωποι, 5 εκ των οποίων σοβαρά, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιπλέον 28 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.
Οι δύο συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά στη συμβολή των οδών Berliner Allee και Graf-Adolf-Straße, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, οι επιβάτες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.
Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 27 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr. https://t.co/EFjS13s4iv pic.twitter.com/ZCPdP23xJV— FOCUS online (@focusonline) May 23, 2026
