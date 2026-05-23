Mετωπική σύγκρουση τραμ στο Ντίσελντορφ: Τουλάχιστον 27 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τραμ Μετωπική σύγκρουση Ντίσελντορφ Τραυματίες

Mετωπική σύγκρουση τραμ στο Ντίσελντορφ: Τουλάχιστον 27 τραυματίες

Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση

Mετωπική σύγκρουση τραμ στο Ντίσελντορφ: Τουλάχιστον 27 τραυματίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μετωπική σύγκρουση δύο τραμ σημειώθηκε το Σάββατο (23/5) στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 27 άνθρωποι, 5 εκ των οποίων σοβαρά, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιπλέον 28 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο συρμοί συγκρούστηκαν μετωπικά στη συμβολή των οδών Berliner Allee και Graf-Adolf-Straße, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, οι επιβάτες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.


5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης