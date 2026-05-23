Προφυλακίστηκαν η 42χρονη και ο σύντροφός της που εγκατέλειψαν τα παιδιά στην Πορτογαλία: «Σόου» στα δικαστήρια, αυτή τραγουδούσε, εκείνος φώναζε «σας αγαπώ»
Το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση και για τους δύο για έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη των δύο παιδιών 4 και 5 ετών - Ο 55χρονος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη
Η 42χρονη Γαλλίδα, Μαρίνα Ρ. και ο 55χρονος σύντροφός της, Μαρτς Β., εμφανίστηκαν το Σάββατο (23/5) το πρωί στο δικαστήριο του Σετούμπαλ στην Πορτογαλία για την επανέναρξη της ανακριτικής τους εξέτασης, που είχε διακοπεί χτες μετά από αρκετές ώρες ακρόασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση και για τους δύο για «έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη» των δύο παιδιών της 42χρονης. Ο σύντροφος της μητέρας αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για «βαριά σωματική βλάβη».
Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι πορτογαλικές Αρχές διευκρινίζουν ότι τα δύο αγόρια, ηλικίας 4 και 5 ετών, μπορεί να υπήρξαν θύματα σωματικής βίας, αν και υπήρχαν ήδη υπόνοιες κακοποίησης από τη χωροφυλακή.
Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, κατά την είσοδό τους στο δικαστήριο, η 42χρονη η μητέρα των δύο παιδιών τραγουδούσε ενώ ο σύντροφός της φώναζε «σας αγαπώ».
Σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας του αρτοποιού, τα παιδιά μπόρεσαν να πουν σε ένα άλλο άτομο που μιλούσε γαλλικά ότι η μητέρα τους είχε «εξαφανιστεί» αφού τους είχε δέσει τα μάτια, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι επρόκειτο για παιχνίδι.
«Είχαν μαζί τους ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και από ένα μπουκάλι νερό… Δεν είδαμε σημάδια κακοποίησης. Ίσως η μητέρα άφησε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν τα παιδιά να τα καταφέρουν τουλάχιστον για μία μέρα» ανέφερε η 76χρονη γυναίκα.
Το δικαστήριο τόνισε ότι οι γαλλικές Αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν για τη μόνιμη επιστροφή των παιδιών στη Γαλλία και για τα θέματα γονικής μέριμνας, μέσω συνεργασίας με τις πορτογαλικές δικαστικές Αρχές.
Deux enfants de 4 et 5 ans ont été retrouvés au Portugal, non loin de Comporta. Le couple de Français qui les a abandonnés a été interpellé et présenté à un juge. #JT20H
Το χρονικόΤα δύο αδέρφια βρέθηκαν την Τρίτη το βράδυ να περιφέρονται μόνα σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία, ανάμεσα στην πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ και την παραλία Κόμπορτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. Ο οδηγός που τα εντόπισε τα πήγε στην οικογένειά του.
