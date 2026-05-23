Ηλίας Κοκοτός - Δημήτρης Κοντόπουλος: Η ελληνική «dream team» που έστειλε τη Βουλγαρία στην κορυφή της Eurovision

Το μαγικό άγγιγμα

Dara: Την έφεραν δύο μήνες στην Αθήνα

Η πρωτιά ήρθε μετά από 14 διαγωνισμούς

Ο Ηλίας Κοκοτός πήγε για πρώτη φορά στη Γιουροβίζιον το 2004, κυρίως επειδή συμμετείχε ο πολύ στενός του φίλος Σάκης Ρουβάς και μαγεύτηκε από όλο αυτό που είδε και έζησε, σαν μέγεθος παραγωγής. Δεν... τρελάθηκε από τα τραγούδια, αλλά με όλη τη διαδικασία ενός project με αρχή, μέση και τέλος, όπως συμβαίνει με την τουριστική περίοδο στα ξενοδοχεία της οικογένειάς του, στην Ελούντα.Όπως έλεγε σε φίλους του, τον χαροποιεί ιδιαίτερα όταν μετά το τέλος του διαγωνισμού χαιρετάνε για τελευταία φορά μαζί με τον Δημήτρη τους καλλιτέχνες που είχαν αναλάβει για τον διαγωνισμό. Παρ' όλο που αρκετοί από αυτούς ζητάνε να συνεχιστεί η συνεργασία τους και μετά, οι δύο συνεργάτες φέρεται να αποφεύγουν περαιτέρω ανοίγματα στην αγορά, επιμένοντας στην πορεία που έχουν χαράξει.Όταν ανέλαβαν την υποψηφιότητα της Βουλγαρίας -αφού τους προσέγγισε η δημόσια τηλεόραση της χώρας- ο Δημήτρης Κοντόπουλος και ο Ηλίας Κοκοτός άκουσαν πέντε υποψήφια τραγούδια, πριν καταλήξουν σε δύο.Το πρώτο ήταν ένα demo διάρκειας ενός λεπτού του «Bangaranga», το οποίο επιλέχθηκε επειδή είχε και έθνικ στοιχεία στη μελωδία του, οπότε ο Κοντόπουλος έπιασε αμέσως δουλειά. Στην μέχρι τώρα διαδρομή του άλλωστε είναι ένας συνθέτης που έχει γράψει τραγούδια για τον Σάκη Ρουβά, την Άννα Βίσση, την Δέσποινα Βανδή, την Πέγκυ Ζήνα, την Τάμτα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά και μουσική για σήριαλ. Εντούτοις, παραμένει ένας άνθρωπος που ποτέ δεν τρελαινόταν για την δημοσιότητα και μιλάει σπάνια για την διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι και την Γιουροβίζιον.«Ακούσαμε παρά πολλά τραγούδια τον περασμένο Φεβρουάριο» λέει ο Ηλίας Κοκοτός και «όταν η Dara του έβαλε το Bangaranga σε ένα demo, της το άλλαξε όλο, έβαλε μελωδικές γραμμές και της έγραψε και τον στίχο». Η παραγωγή και η ηχογράφηση του τραγουδιού κράτησε τρεις εβδομάδες, ενώ δύο μέρες πριν την τελική του παρουσίαση, ο Κοντόπουλος άλλαξε μια μουσική «γέφυρα» που δεν του άρεσε.Η ανακοίνωση για την φετινή υποψηφιότητα της Βουλγαρίας προκάλεσε έναν πανικό σε media και social media εκεί, αφού η Dara είναι η πιο δημοφιλής τραγουδίστρια της χώρας. Σχεδόν δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει όταν έβγαινε έξω, οπότε σε συνεννόηση με τον Κοκοτό και τον Κοντόπουλο αποφασίστηκε να έρθει στην Αθήνα για δύο μήνες, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.«Μας είπε ότι πιεζόταν πάρα πολύ στην Βουλγαρία, επειδή δεν την άφηναν λεπτό ήσυχη» τονίζει ο Ηλίας Κοκοτός «και εμείς της είπαμε να έρθει στην Αθήνα για όσο θέλει. Μάλιστα, νοικιάστηκε και ένα σπίτι στον Λυκαβηττό για να μείνει και το καθημερινό της πρόγραμμα περιελάμβανε πρόβες με την Βικτώρια Χαλκίτη που είχε τον ρόλο της vocal coach, βόλτες στο Ζάππειο αλλά και νυχτερινές εξόδους.Το ελληνικό δίδυμο την πήγε στο «Έναστρον» όπου εμφανιζόταν ο Σάκης Ρουβάς με την Νατάσσα Θεοδωρίδου για να δει το πρόγραμμα, ενώ ανέβηκαν και στο καμαρίνι του Σάκη. Ο Έλληνας ποπ σταρ που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας δύο φορές στην Γιουροβίζιον είπε στην Dara να απολαύσει αυτή την μουσική γιορτή και να την ζήσει χωρίς άγχος.Η Βουλγάρα σταρ ήρθε πολύ κοντά και με την Τάμτα, η οποία επίσης είχε συμμετάσχει στην Γιουροβίζιον, την οποία γνώρισε ένα βράδυ σε εστιατόριο που είχε πάει με τον Κοκοτό και τον Κοντόπουλο και έκαναν παρέα για κάποιο διάστημα.Το δίδυμο την πήγε και στο κλαμπ επί της Ιεράς Οδού που εμφανιζόταν η Ελένη Φουρέιρα κάθε Σάββατο, η οποία την ανέβασε στη σκηνή και η Dara τραγούδησε το «Bangaranga». Φορώντας ένα λευκό στενό φόρεμα, λικνίστηκε στον ρυθμό του τραγουδιού μαζί με την Ελένη μέσα σε αποθέωση, παρότι τον Απρίλιο το τραγούδι δεν είχε ακόμη την δυναμική που απέκτησε αργότερα.«Αυτό το κορίτσι άκουγε, μάθαινε και ήταν απόλυτα προσηλωμένη σε αυτό που ήθελε να πετύχει ενώ από την αρχή μέχρι το τέλος δεν έβλεπε τα στοιχήματα και δεν ήθελε να της λέμε τίποτε για πιθανή θέση. Έλεγε ότι κάνει αυτό που της αρέσει και το μόνο που θέλει είναι να κάνει περήφανη τη χώρα της. Ήξερε επίσης επειδή είναι στην κριτική επιτροπή του The Voice πως να παίζει με την κάμερα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό».Στον διαγωνισμό του 2007 το δίδυμο Κοντόπουλος - Κοκοτός κάνει την παρθενική του εμφάνιση και αναλαμβάνει με ανάθεση την Λευκορωσία, η οποία μέχρι τότε δεν είχε κάνει τίποτε στη Γιουροβίζιον. O Dmitry Koldun ερμηνεύει το «Work your magic», ένα τραγούδι του Έλληνα συνθέτη που το μουσικό του ύφος θα ταίριαζε πολύ στον Σάκη Ρουβά και παίρνει την έκτη θέση και καλές κριτικές.Ένα χρόνο αργότερα αναλαμβάνουν την Ουκρανία και αγγίζουν το όνειρο της πρωτιάς, αφού η εντυπωσιακή Ani Lorak με το «Shady Lady» κατακτάει την δεύτερη θέση στον μεγάλο τελικό.Την επόμενη έρχεται η ώρα για τη δεύτερη συμμετοχή του Σάκη Ρουβά στη Γιουροβίζιον, η οποία διοργανώνεται στη Μόσχα και συμμετέχουν πολύ μεγάλα ονόματα από διάφορες χώρες, όπως η Patricia Kaas από την Γαλλία. Ο Σάκης ήταν κατά τι άτυχος, επειδή όλες οι χώρες έστειλαν μεγάλους σταρ -η Αγγλία π.χ. επέλεξε τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ- θέλοντας να μπουν στην τεράστια αγορά της Ρωσίας.Παρ' όλα αυτά, το «This is our night» του Δημήτρη Κοντόπουλου στέλνει την Ελλάδα στην 7η θέση, ενώ στα χρόνια που θα ακολουθήσουν το δίδυμο θα κερδίσει άλλες δυο φορές την τρίτη θέση με τους εκπροσώπους της Ρωσίας. Το βράδυ που πιθανόν να θέλουν να ξεχάσουν είναι αυτό στον τελικό του 2017, όπου το κομμάτι του Έλληνα συνθέτη «This is love» με την Demy κατέληξε στην 19η θέση.Εννιά χρόνια μετά, οι δύο φίλοι έφεραν την Dara στην πρώτη θέση με ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε μέχρι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προ ημερών. Συνέβη κατά την υποδοχή του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ στο Βερολίνο όταν ο Γερμανός πολιτικός τον συνεχάρη για την πρωτιά της χώρας στη Eurovision και του είπε χαμογελώντας ότι το «Bangaranga» θα είναι το hit του φετινού καλοκαιριού.Την ίδια στιγμή, το κορίτσι από την Βάρνα που τα πήρε όλα σβάρνα αποθεώθηκε στην Σόφια κατά την επιστροφή της και σε λίγες ημέρες μαζί με τους Έλληνες που την έστειλαν στην κορυφή θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό της χώρας.