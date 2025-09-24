Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Επιθέσεις από drones ανοιχτά της Κρήτης κατήγγειλε πως δέχτηκε ο στόλος για τη Γάζα - Λιμενικό και Frontex δεν διαπίστωσαν ζημιές
Επιθέσεις από drones ανοιχτά της Κρήτης κατήγγειλε πως δέχτηκε ο στόλος για τη Γάζα - Λιμενικό και Frontex δεν διαπίστωσαν ζημιές
Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη του στολίσκου, χωρίς αποτέλεσμα - Την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης
Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης, έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla» του στόλου για τη Γάζα για επίθεση σε σκάφος της ανοιχτά της Κρήτης.
Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.
Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Οι καταγγελίες των διοργανωτών της αποστολής
Εκρήξεις και επιθέσεις με drones κατήγγειλαν οι διοργανωτές του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές με προορισμό τη Γάζα. Σε ανακοινώσεις τους έκαναν λόγο για «ψυχολογικές επιχειρήσεις» σε εξέλιξη, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.
Συγκεκριμένα, ανέφεραν πως «πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα, παρεμβολές στις επικοινωνίες και εκρήξεις» προκάλεσαν αναστάτωση σε αρκετά από τα πλοία που συμμετέχουν στην αποστολή, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοικτά της Ελλάδας. «Βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν θα μας εκφοβίσουν», τονιζόταν στην επίσημη ανακοίνωση της οργάνωσης.
Οι καταγγελίες των διοργανωτών της αποστολής
Footage of attack on global sumud flotilla pic.twitter.com/JI1CDyd9Gy— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025
Footage of Israeli attack on global sumud flotilla in interviews waters pic.twitter.com/oueqf3vydJ— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025
Updates about drone attacks on global sumud flotilla by hassanjmassoud (IG) pic.twitter.com/fJkMGXMXu2— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025
Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του στολίσκου, Γιασεμίν Ακάρ, ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Ακάρ είχε δηλώσει ότι οι ακτιβιστές «εντόπισαν 15 με 16 drones», ενώ έκανε λόγο για παρεμβολές στους ασυρμάτους και δυνατή μουσική που ακούγονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.
