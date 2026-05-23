Άρση απαγόρευσης απόπλου για το «Tera Jet 2» μετά τη βλάβη στον καταπέλτη στην Τήνο
Το πρόβλημα παρουσιάστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από την Τήνο προς Μύκονο και Πάρο

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, ήρθη η προσωρινή απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Tera Jet 2» σημαίας Κύπρου, έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του από την Τήνο προς Μύκονο και Πάρο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, λίγο μετά τον απόπλου του πλοίου, ο πλοίαρχος ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Τήνου ότι διαπιστώθηκε απώλεια συγκράτησης του αριστερού καταπέλτη, εξαιτίας απώλειας πίεσης λαδιού στο υδραυλικό σύστημα. Το πλοίο επέστρεψε προληπτικά στο λιμάνι της Τήνου, όπου προσέδεσε με ασφάλεια, ενώ στο πλοίο επέβαιναν 319 επιβάτες, 33 επιβατικά οχήματα, πέντε δίκυκλα και 41 μέλη πληρώματος.

Αρχικά, το Λιμεναρχείο Τήνου προχώρησε σε απαγόρευση απόπλου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι εργασίες αποκατάστασης. Μετά την ασφάλιση του καταπέλτη και την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, επετράπη η συνέχιση των δρομολογίων του πλοίου.

Παράλληλα, το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ κινήθηκε και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

