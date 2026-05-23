Η Μπαρτσελόνα «διέσυρε» με 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών, δείτε τα γκολ
Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία της το Champions League γυναικών στον τελικό στο Όσλο κόντρα στην πολυνίκη του θεσμού Λιόν

Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από δύο χρόνια απουσίας η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα, καθώς συνέτριψε την (πολυνίκη του θεσμού) Λιόν με 4-0 στον τελικό του Champions League Γυναικών που διεξήχθη στο «Ullevaal Stadion» του Όσλου, κατακτώντας για 4η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο και τρίτη την τελευταία τετραετία!

Μετά από ένα «λευκό» πρώτο ημίχρονο, όπου δεν κατακυρώθηκε ως οφσάιντ με χρήση του VAR το γκολ της Χιπς για τη Λιόν, η «Μπάρτσα» ήταν... καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε... πάρτι στον αγωνιστικό χώρο.

Η Παγιόρ στο 55’ έβαλε μπροστά στο σκορ την Μπαρτσελόνα, ενώ η ίδια στο 70’ «καθάρισε» ουσιαστικά τον τελικό.

Για να έρθουν άλλα δύο γκολ απ’ την Παραγουέλο στο 90’ και στο 90’+3’, που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην Μπαρτσελόνα και την οδήγησαν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

