Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη κατά του Πέδρο Σάντσεθ: Προσπάθησαν να σπάσουν κιγκλιδώματα έξω από το σπίτι του, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πέδρο Σάντσεθ Ισπανία διαδηλώσεις Παραίτηση

Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη κατά του Πέδρο Σάντσεθ: Προσπάθησαν να σπάσουν κιγκλιδώματα έξω από το σπίτι του, δείτε βίντεο

«Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας» έγραφαν πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές 

Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη κατά του Πέδρο Σάντσεθ: Προσπάθησαν να σπάσουν κιγκλιδώματα έξω από το σπίτι του, δείτε βίντεο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.

Ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη πως ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.
29 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης