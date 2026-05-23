Διαδηλώσεις στη Μαδρίτη κατά του Πέδρο Σάντσεθ: Προσπάθησαν να σπάσουν κιγκλιδώματα έξω από το σπίτι του, δείτε βίντεο
«Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας» έγραφαν πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές
Μια μικρή ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τα κιγκλιδώματα περιμετρικά της κατοικίας του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους κινητοποίησης με αίτημα την παραίτησή του, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς.
Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.
Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη πως ο Σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.
Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.
🇪🇸 PEDRO MUST GO— Tens of thousands rallied in Madrid demanding Spanish PM Pedro Sánchez resign amid mounting corruption scandals tied to his Socialist Party allies.— Mossad Commentary (@MOSSADil) May 23, 2026
Protesters carried banners reading "Resignation of the socialist mafia," while opposition leaders from the…
Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.
Miles de personas piden la dimisión del presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez, hijo de puta" pic.twitter.com/tV2lw6gEnN— EL MUNDO (@elmundoes) May 23, 2026
