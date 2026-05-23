Εκπρόσωπος ιρανικού ΥΠΕΞ: Παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης για συμφωνία με τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ

Εκπρόσωπος ιρανικού ΥΠΕΞ: Παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης για συμφωνία με τις ΗΠΑ

Έκανε λόγο για μνημόνιο συμφωνίας 14 σημείων - Στόχος ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Εκπρόσωπος ιρανικού ΥΠΕΞ: Παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης για συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει «καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (...) που θα αποτελείται από 14 σημεία».

«Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε πως οποιοσδήποτε μηχανισμός σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των χωρών που συνορεύουν με τη θαλάσσια οδό και ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία σχέση» με αυτό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης